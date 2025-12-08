Afrique Centrale: Royal airways ouvre une nouvelle ère du transport aérien entre le Tchad et le Cameroun

N'Djamena - Douala, une ligne stratégique pour connecter l'Afrique centrale

L'aviation tchadienne tourne une page de son histoire. Avec le lancement officiel de la ligne N'Djamena-Douala, Royal Airways affirme son ambition : bâtir une compagnie durable, moderne et tournée vers l'intégration régionale. Présentée comme « plus qu'une simple route aérienne », cette nouvelle liaison symbolise la volonté du Tchad de devenir un hub logistique majeur en Afrique centrale, conformément à la vision du Plan National de Développement Tchad-Connexion 2030.

Lancée en 2023, Royal Airways se positionne comme la première compagnie 100 % tchadienne, conçue pour durer. Depuis le début de ses opérations en 2021, la compagnie a déjà relié plus de 7 destinations, assuré trois vols hebdomadaires sur l'axe N'Djamena-Douala et revendique une conformité totale aux standards internationaux.

À l'horizon 2030, l'objectif est clair : devenir une compagnie de référence en Afrique centrale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

́Un projet porté par une vision politique forte

Le développement du transport aérien s'inscrit dans une ambition nationale plus large. Le président tchadien, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a réaffirmé sa volonté de faire du Tchad un carrefour logistique naturel du continent, en raison de sa position géographique stratégique.

Cette orientation a trouvé un écho particulier lors de la cérémonie de lancement du vol inaugural, où la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, Fatimé Goukouni Oueddei , a salué « une avancée concrète » dans la modernisation du secteur aérien. Elle a souligné le rôle clé de cette nouvelle ligne dans le renforcement des échanges commerciaux, la mobilité des personnes et la coopération entre le Tchad et le Cameroun, deux pays unis par l'histoire et les partenariats stratégiques.

Royal Airways : au-delà d'une compagnie, une ambition nationale

Pour le directeur général de Royal Airways, Abdrahamane Moussa Siro, cette nouvelle liaison dépasse le cadre commercial. Elle incarne l'engagement de la compagnie à offrir un service fiable, sécurisé et conforme aux standards internationaux, tout en accompagnant la stratégie nationale de développement.

La compagnie s'appuie sur un modèle fondé sur cinq piliers :

Connecter l'Afrique centrale et faire de N'Djamena un hub naturel

Offrir une expérience passager moderne, sécurisée et digitalisée

Démocratiser l'accès au transport aérien

Créer de la valeur locale à travers l'emploi et l'innovation

Porter la fierté nationale avec le drapeau tchadien dans le ciel africain

À bord, Royal Airways promet une expérience simple et efficace : sièges ergonomiques, accueil africain chaleureux et services digitalisés via son site et son application mobile.

Une nouvelle dynamique pour les échanges sous-régionaux

L'ouverture de l'axe N'Djamena-Douala marque une étape symbolique dans le rapprochement entre le Tchad et le Cameroun. Au-delà du transport de passagers, cette ligne est appelée à stimuler le commerce, le tourisme et les investissements entre les deux pays.

En déclarant officiellement ouverte la ligne, la ministre Fatimé Goukouni Oueddei a résumé l'enjeu : « L'aviation n'est pas seulement un moyen de transport, c'est un outil de développement et un symbole d'ouverture. »

Un ciel tchadien tourné vers l'avenir

Avec Royal Airways, le Tchad affiche une nouvelle ambition : ne plus multiplier les tentatives, mais construire un projet durable. « Notre ambition n'est pas de voler haut, mais de voler loin », résume la compagnie dans son manifeste.

En reliant N'Djamena à Douala, Royal Airways ne se contente pas de tracer une route aérienne. Elle pose les fondations d'un Tchad plus connecté, plus attractif et plus ouvert sur l'Afrique.