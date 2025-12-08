Madagascar: RN7-Antanifotsy - Deux morts et plusieurs blessés dans un grave accident

8 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

Un terrible accident de la circulation s'est produit ce 5 décembre 2025, vers 14 heures, sur la RN7, au PK 91+800, dans le secteur d'Andalamaty, fokontany Masoandro, commune rurale Ampitatafika, district d'Antanifotsy. Un véhicule particulier de type 4x4, en provenance d'Antananarivo et se dirigeant vers Antsirabe, a quitté brutalement la chaussée avant d'effectuer plusieurs tonneaux. Après ces violents enchaînements, le véhicule s'est finalement immobilisé au-dessus d'un talus, posé sur ses quatre roues. Selon les premiers éléments d'information, la vitesse excessive serait à l'origine de la perte de contrôle.

Bilan lourd

Deux passagers ont malheureusement perdu la vie sur le coup. Deux autres personnes, dont le conducteur, ont été grièvement blessées et évacuées en urgence. Deux occupants supplémentaires ont été légèrement blessés. Le 4x4 est totalement détruit. Alertés, trois gendarmes du poste avancé d'Ambohimandroso sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux, porter assistance aux victimes et protéger leurs effets personnels. Ils ont également assuré la régulation de la circulation afin d'éviter de nouveaux incidents. Une enquête a été ouverte par la Brigade d'Antanifotsy, sous la Compagnie d'Ambatolampy, pour déterminer avec précision les circonstances du drame.

