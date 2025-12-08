Madagascar: Internet - Baisse progressive des prix

Les opérateurs en télécommunications ont accepté de baisser les prix d'Internet, mais cela se fera de manière progressive, en fonction de leurs capacités techniques et économiques. Le ministère du Développement numérique, des Postes et des Télécommunications a salué leurs efforts, tout en les encourageant à poursuivre cette réduction afin de rendre les services accessibles au grand public, tout en améliorant leur qualité. « Chaque étape doit renforcer la confiance des usagers, garantir des offres plus équitables et contribuer, pas à pas, à un environnement numérique plus performant pour tous », a-t-on indiqué.

Garanties fermes

Cette évolution résulte d'un dialogue approfondi entre l'État et les opérateurs, dans l'objectif commun d'améliorer l'accessibilité du numérique pour l'ensemble de la population. Le ministre de tutelle, Mahefa Andriamampiadana, insiste pour que chaque opérateur définisse l'ampleur de la baisse en fonction de ses moyens, afin d'assurer une transition durable.

Dans la même logique, il rappelle que la demande des opérateurs concernant l'allégement des taxes ne pourra être satisfaite qu'avec des garanties fermes, et que cela ne doit en aucun cas affecter le budget national. Les opérateurs ont également l'obligation de réinvestir les montants économisés dans l'amélioration continue de la qualité des services. La mise en place de tarifs réellement accessibles au grand public ainsi que le maintien d'une vitesse de connexion stable et compétitive leur sont aussi exigés. L'objectif est de faciliter l'accès à Internet dans de bonnes conditions et à un prix juste, afin que les particuliers, les ménages et les entreprises puissent développer leurs activités. Une dynamique qui contribuera à la transformation digitale nationale.