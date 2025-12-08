Madagascar: Moramanga - Une centrale solaire de 40MW en cours d'installation

Dans le cadre de la transition énergétique, Afripower, le producteur d'énergie clé dans le réseau inter-connecté d'Antananarivo, lance les travaux d'installation d'une centrale solaire à Moramanga.

« Cette nouvelle infrastructure solaire, actuellement en cours d'installation, vient s'ajouter à la centrale HFO de 40 MW, dont Afripower a repris l'exploitation en 2022 dans le cadre d'un contrat d'opérations et de maintenance. La centrale, qui ne produisait que 5 MW d'énergie HFO au moment de sa reprise, injecte désormais ses 40 MW à pleine capacité dans le réseau, soit une multiplication par huit de sa production effective. L'objectif est d'assurer un approvisionnement en énergie plus propre et plus compétitif. En outre, Moramanga abritera le plus grand site solaire du pays », a expliqué Tahina Ramaromandray, directeur général d'Afripower, lors du lancement récent des travaux.

Économie de 1 milliard Ar de carburant

Il a précisé que la première phase du projet s'achèvera au début de l'année 2026, avec une production de 15 MW. « Une fois pleinement opérationnelle, la production solaire permettra de réduire significativement la dépendance au fuel importé, tout en générant une économie d'un milliard d'ariary de carburant pour chaque mégawatt injecté dans le réseau. En outre, le coût de l'énergie sera plus compétitif, plus fiable et plus propre. Moramanga illustre la stratégie d'Afripower, filiale du groupe Filatex, qui consiste à produire davantage d'énergie tout en modernisant des infrastructures essentielles et en accélérant le déploiement des énergies renouvelables. Nous sommes un partenaire stratégique de l'État et de la JIRAMA en fournissant de l'énergie au peuple malgache grâce à cette installation intégrée au réseau interconnecté d'Antananarivo », a indiqué Tahina Ramaromandray.