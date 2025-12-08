Madagascar: Prévention du cancer du col de l'utérus - Vaccination des jeunes filles de 9 à 14 ans à partir de ce jour

80 % des jeunes filles âgées de 9 à 14 ans sont visées par la campagne de vaccination anti-HPV, qui débute aujourd'hui et se termine le 12 décembre. Le vaccin, administré en une seule dose, est injecté au niveau du bras.

La campagne nationale de vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) débute ce lundi 9 décembre à Madagascar et s'étendra jusqu'au 12 décembre. L'objectif est ambitieux : atteindre 80 % de couverture vaccinale chez les jeunes filles âgées de 9 à 14 ans, qu'elles soient scolarisées ou non. Ce sont près de 1 814 282 jeunes filles qui sont ciblées à travers tout le pays. L'injection, unique et administrée au niveau du bras, sera proposée dans les écoles, les marchés, les centres de santé de base (CSB), les fokontany, ainsi que dans des sites dédiés. Le vaccin utilisé répond aux normes de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et a été validé après plusieurs essais.

Préventions. Le papillomavirus humain (notamment les souches HPV 16 et 18) est la principale cause du cancer du col de l'utérus, un des cancers les plus meurtriers chez la femme. La transmission s'effectue essentiellement par contact sexuel, même en l'absence de pénétration, comme l'expliquent les responsables du ministère de la Santé publique. Dans la majorité des cas, l'infection ne présente aucun symptôme visible. Elle peut pourtant évoluer en cancer après une période d'incubation pouvant aller de 5 à 20 ans. Lorsque le cancer commence à se développer, certains signes doivent alerter : saignements vaginaux en dehors des règles ou douleurs pelviennes pendant les rapports sexuels.