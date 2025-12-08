Madagascar: L'enseignement privé en deuil - Célin Rakotomalala a rangé ses craies à jamais

8 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Narindra Rakotobe

La communauté éducative est en deuil. L'enseignant Célin Rakotomalala s'est éteint, laissant derrière lui le souvenir d'un homme engagé, bienveillant et profondément dévoué à l'éducation. Des générations d'élèves se souviendront de sa rigueur, de sa patience et de l'amour qu'il portait à son métier. Plus qu'un enseignant, il était un guide, une référence, un bâtisseur de futurs.

Il a assumé de nombreuses responsabilités tout au long de sa vie. Sur le plan éducatif, il était président de l'AILE (Association des institutions laïques pour l'éducation) et chargé de communication de la Plateforme des directions nationales de l'enseignement privé. Actif et engagé, il partageait régulièrement des informations sur l'éducation avec les journalistes, sans distinction, et apportait toujours ses réflexions pour améliorer ce secteur. Il nous a quittés vendredi dernier mais un dernier hommage sera organisé à la FJKM Ambohibao Antehiroka avant son inhumation à Miadamanjaka Mantasoa ce jour. Toute l'équipe de Midi Madagasikara adresse ses sincères condoléances à sa famille.

