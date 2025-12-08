Madagascar: Championnat de Lutte Scolaire - Une première édition réussie à Ankorondrano

Le Gymnase Couvert d'Ankorondrano a accueilli ce samedi la toute première édition du Championnat National de Lutte Scolaire. Organisé par la Fédération Malgache de Lutte (FML), en partenariat étroit avec l'Académie Nationale des Sports, l'événement a réuni près de 200 jeunes lutteuses et lutteurs issus d'établissements scolaires publics et privés. Répartis en trois catégories d'âge (U12, U15 et U17), les participants ont offert un spectacle à la fois technique et enthousiaste, sous les yeux d'un public conquis.

L'ouverture officielle, marquée par une cérémonie solennelle, a donné le coup d'envoi d'une journée placée sous le signe du fair-play et de la sécurité. « Cette compétition s'inscrit pleinement dans la promotion de la discipline au sein des établissements scolaires », a déclaré Mamitiana Raveloson, président de la FML. « Trois coordinations régionales sont déjà opérationnelles : Analamanga, Atsinanana et Vakinankaratra. Nous poursuivons la mobilisation des écoles car la lutte peut parfaitement devenir un sport éducatif. Ce championnat deviendra annuel et nous travaillons déjà à identifier les futures relèves de la discipline ».

La lutte scolaire se distingue clairement de la lutte olympique ou de compétition. « Comme les participants sont des enfants, il existe une différence fondamentale entre lutte sportive et lutte éducative », explique Samba Hercule, responsable pédagogique de la coordination Analamanga. « Le règlement a donc été adapté avec un accent particulier sur la sécurité. De nombreuses techniques sont interdites : demi-souplesse, prises de tête, ou tout mouvement susceptible de blesser les jeunes ». Le système de points reste simple : 1 ou 2 points pour les actions techniques, et la victoire par tombé dès lors que l'adversaire est immobilisé pendant 10 secondes.