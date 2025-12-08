Madagascar: Championnat de Lutte Scolaire - Une première édition réussie à Ankorondrano

8 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

Le Gymnase Couvert d'Ankorondrano a accueilli ce samedi la toute première édition du Championnat National de Lutte Scolaire. Organisé par la Fédération Malgache de Lutte (FML), en partenariat étroit avec l'Académie Nationale des Sports, l'événement a réuni près de 200 jeunes lutteuses et lutteurs issus d'établissements scolaires publics et privés. Répartis en trois catégories d'âge (U12, U15 et U17), les participants ont offert un spectacle à la fois technique et enthousiaste, sous les yeux d'un public conquis.

L'ouverture officielle, marquée par une cérémonie solennelle, a donné le coup d'envoi d'une journée placée sous le signe du fair-play et de la sécurité. « Cette compétition s'inscrit pleinement dans la promotion de la discipline au sein des établissements scolaires », a déclaré Mamitiana Raveloson, président de la FML. « Trois coordinations régionales sont déjà opérationnelles : Analamanga, Atsinanana et Vakinankaratra. Nous poursuivons la mobilisation des écoles car la lutte peut parfaitement devenir un sport éducatif. Ce championnat deviendra annuel et nous travaillons déjà à identifier les futures relèves de la discipline ».

La lutte scolaire se distingue clairement de la lutte olympique ou de compétition. « Comme les participants sont des enfants, il existe une différence fondamentale entre lutte sportive et lutte éducative », explique Samba Hercule, responsable pédagogique de la coordination Analamanga. « Le règlement a donc été adapté avec un accent particulier sur la sécurité. De nombreuses techniques sont interdites : demi-souplesse, prises de tête, ou tout mouvement susceptible de blesser les jeunes ». Le système de points reste simple : 1 ou 2 points pour les actions techniques, et la victoire par tombé dès lors que l'adversaire est immobilisé pendant 10 secondes.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.