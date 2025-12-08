Madagascar: Course GT3 - Iaro Razanakoto débarque au pays

Le ciel d'Ivato a vibré hier après-midi à l'arrivée du champion malgache de Gran Turismo, Iaro Razanakoto. Il a ensuite été en communion avec ses fans au Stade Barea Mahamasina.

Après plus de sept ans et demi passés hors du pays, le pilote international malgache est revenu au bercail sous les ovations d'une foule enthousiaste composée de passionnés de sport automobile, de clubs de voitures, de simples curieux mais surtout de sa famille, tous venus partager ce moment historique. À peine descendu de l'avion, Iaro Razanakoto, seul pilote africain engagé en Gran Turismo en Asie du Sud-Est, a tenu un point de presse où il a rappelé son parcours discret au début, il s'est révélé après son sacre en GT4 en Thaïlande, où il a terminé premier de sa catégorie et troisième au général. Ce succès lui a ouvert les portes du GT3, une catégorie qu'il intégrera officiellement en 2026. Et, cerise sur le gâteau, Iaro Razanakoto est devenu un nom à retenir dans le sport mécanique, tout en continuant à apporter son soutien aux sportifs malgaches. Il a également annoncé son programme pour la prochaine saison, durant laquelle il évoluera à un niveau supérieur. « La saison sera rude, avec des courses chaque semaine, mais je suis prêt » a-t-il confié, sourire aux lèvres.

L'ambiance s'est ensuite transformée en véritable fête populaire. Une grande caravane a quitté Ivato, escortant le champion jusqu'au Stade Barea Mahamasina. Sur le trajet, klaxons, drapeaux malgaches et chants de supporters ont donné le ton. À l'arrivée, les fans ont profité de séances de dédicaces, de photos souvenirs et même d'une démonstration automobile. Les artistes, avec le soutien du DJ, ont animé la soirée et renforcé l'ambiance festive. Au-delà de ses exploits sportifs, Iaro Razanakoto se distingue par son engagement social. Parrain du programme nutrition et petite enfance de l'Akany Avoko Ambohidratrimo, il multiplie les actions caritatives en faveur des enfants défavorisés et orphelins.