Madagascar: Pétanque - Élections - Cinq ligues régionales ont leur nouveau président, deux autres reportées

La Fédération Sports Boules Malgache (FSBM) a tenu ce samedi les élections des présidents des sept ligues régionales, conformément à la décision de son Assemblée générale. Cinq ligues ont pu élire leur nouveau dirigeant pour les quatre prochaines années, tandis que les scrutins des ligues Analamanga et Matsiatra Ambony ont été reportés en raison de tensions et de contraintes logistiques.

Cinq présidents élus sans contestation

Les élections se sont déroulées sans incident dans cinq ligues régionales, où chaque candidat était unique dont la Ligue Alaotra Mangoro : Annie Marie Thérèse Françoise Andrianjafy, la Ligue Atsinanana : Anja Ralaimbelonirina, la Ligue Itasy : Jean Emile Hajasoa Maminiaina, la Ligue Menabe : Rado Ony Laiarivony Rajoelson, et la Ligue Vakinankaratra : Manjatonirina Rafeliarisoa. La Commission électorale a salué le bon déroulement de ces scrutins et félicité les nouveaux élus.

Scrutin bloqué par les clubs à Analamanga

À Analamanga, la situation a été tout autre. Deux candidats étaient en lice : Heritiana Patrick Ramananjatovo et Ravaka Andriantsiferana Rakotovohitra. Le vote, à l'Académie Nationale des Sports (ANS) Ampefiloha, a réuni 22 clubs. Dès 10 heures, heure prévue du début du scrutin, plusieurs délégués ont exprimé leur refus de voter, dénonçant des irrégularités dans l'adoption du code électoral. « Ce n'est pas une question de personnes, mais de respect des règles. Nous demandons la tenue d'une Assemblée générale extraordinaire », a déclaré Miary Razafinarivo, président du club ABMI.

Un référendum improvisé a été organisé parmi les 22 clubs présents : 14 ont voté pour le report du scrutin, contre 8 pour son maintien. Face à cette opposition majoritaire, la Commission électorale, en présence de la Direction régionale de la Jeunesse et des Sports représentée par Njato Andriamampionona, a décidé de suspendre le vote. Celui-ci sera reprogrammé « dans les prochains jours ». « Notre rôle est d'organiser un scrutin dans le calme et la transparence, pas de forcer une décision contre la volonté des clubs », a rappelé Njato Andriamampionona. Le bureau de vote a fermé ses portes à 11 h 40 sans qu'aucun bulletin n'ait été déposé dans l'urne.

Haute Matsiatra

Dans la ligue Haute Matsiatra, deux candidats s'opposaient également : Randrianarivahiny Dina Herimalala et Rajaonah Kaleba Andriatsaralafy. Malgré plusieurs tours de vote, aucun vainqueur n'est ressorti. À la demande unanime des parties présentes, la Commission électorale a décidé de reporter également ce scrutin. Les élections des ligues Analamanga et Haute Matsiatra seront organisées simultanément à une date qui sera communiquée prochainement aux candidats, aux clubs et à toutes les parties concernées.