Ile Maurice: «Anahita Golf & Spa Resort» devient «The Bay Club at Anahita»

Anahita Golf & Spa Resort a officiellement dévoilé, le 1er décembre, sa nouvelle identité : The Bay Club at Anahita. Situé sur la baie de la côte Est, le domaine propose des hébergements haut de gamme, deux parcours de golf de championnat, deux plages privées, dont l'accès exclusif à l'île-aux-Cerfs, ou encore un spa. Il propose également des activités variées, notamment des expériences de plein air et des animations autour du golf et de la plage.

Cette nouvelle identité s'inscrit dans le portefeuille de Sunlife, aux côtés de Sugar Beach, Long Beach, La Pirogue et Ambre. Le lancement officiel a eu lieu à place Belgath, en présence des partenaires, résidents et invités.

Selon Christophe Ramdiane, General Manager d'Anahita Golf & Spa Resort depuis mars 2025, cette évolution marque un renouvellement de l'offre du domaine tout en conservant son héritage. «The Bay Club at Anahita est un terrain de jeu extraordinaire. Notre vision est d'élever l'expérience de nos hôtes grâce à un art de vivre complet : hébergement haut de gamme, gastronomie inventive, offre golfique exceptionnelle, bien-être et service attentionné», confie-t-il.

Joelle Edwards-Tonks, Chief Commercial & Operating Officer de Sunlife, pour sa part, déclare : «C'est une grande joie pour nous d'accompagner ce lieu d'exception dans son nouveau chapitre. The Bay Club at Anahita reflète tout ce en quoi nous croyons : de l'espace pour respirer, du temps pour ralentir et des moments qui paraissent naturellement personnels. Notre ambition est simple : que chaque hôte se sente chez lui, entouré d'attentions et connecté à la beauté du lieu. Nous sommes fiers de soutenir cette transformation et de voir The Bay Club at Anahita s'affirmer comme une destination unique à Maurice.»