Ile Maurice: Chaleur en hausse - Attention à la facture d'électricité et à la stabilité du réseau

Depuis le début de novembre, début officiel de l'été à Maurice, la chaleur s'installe progressivement sur l'île. Actuellement, un vent léger et chaud souffle sur notre région. Les températures restent supérieures aux normales saisonnières, comme le confirment les relevés et les prévisions météorologiques d'hier.

Certaines journées pourraient dépasser de 2 °C à 3 °C les valeurs habituelles, avec des maximales atteignant jusqu'à 36 °C, notamment sur la côte ouest. Certaines périodes connaîtront également une forte humidité et des vents faibles, créant des conditions torrides et parfois inconfortables pour la population.

Les températures maximales ont varié hier entre 26 °C et 29 °C, hier, sur les hauteurs et entre 31 °C et 34 °C sur le littoral, tandis que les minimales ont oscillé entre 19 °C et 21 °C sur le plateau central et 23°C à 25 °C sur les côtes. Les relevés des dernières 24 heures jusqu'à hier confirment cette tendance : au Champ-de-Mars, le mercure a atteint 34 °C, BeauBassin et Riche-Terre ont enregistré entre 32 °C et 34 °C, et sur la côte est, Belle-Mare a connu 32 °C. Les minimales étaient de 19 °C à Grand-Bassin et de 25 °C à Domaine les Pailles. D'autres stations comme Vacoas et QuatreBornes ont affiché des températures comprises entre 21 °C et 31 °C.

Responsabilisation des consommateurs

Cette chaleur entraîne naturellement une augmentation de la demande en électricité, notamment le refroidissement des habitations. Dans ce contexte, Suttyhudeo Tengur, président de l'Association pour la protection des consommateurs et de l'environnement, insiste sur «la nécessité d'utiliser l'électricité de manière responsable pour éviter une hausse des factures et préserver la stabilité du réseau». Selon lui, les ventilateurs, les climatiseurs et les autres appareils électriques ne doivent être utilisés que lorsque c'est nécessaire et dans de bonnes conditions.

Pour la climatisation, il recommande notamment de fermer les fenêtres, de régler la température à un niveau raisonnable et de ne pas laisser l'appareil fonctionner dans une pièce vide afin de limiter la consommation et d'assurer un usage efficace. Lorsqu'on quitte une pièce, il conseille également d'éteindre les appareils. Il rappelle que la consommation excessive ne touche pas seulement la facture, mais pèse aussi sur la production d'électricité et que chacun doit contribuer à limiter les risques de délestage.

Rappelons que l'été dernier, le pays avait frôlé la limite de sa capacité avec un pic de 567,9 mégawatts enregistré en février, alors que la combinaison de températures élevées, de machines vieillissantes et de pannes successives chez certains producteurs avait fragilisé le réseau, particulièrement entre 18 heures et 21 heures, période de forte consommation. Pour mieux anticiper cette situation cet été, les autorités misent sur la responsabilisation des consommateurs et sur différents projets visant à renforcer la capacité de production d'énergie.

Depuis le 15 octobre, une campagne de sensibilisation sur l'efficacité énergétique est en cours, menée par l'Energy Efficiency Management Office et le Central Electricity Board. Le plan combine différents moyens de communication, tels que campagnes télévisées, radiophoniques et numériques, messages sur les réseaux sociaux, clips éducatifs et actions de proximité dans les centres commerciaux. Des messages audios dans les transports publics et des SMS envoyés aux abonnés en cas de forte pression sur le réseau complètent cette initiative.

Ceci s'ajoute à un système d'alerte énergétique, inspiré des alertes cycloniques et basé sur un code couleur - vert, jaune, rouge - qui informe en temps réel sur la tension du réseau. Lorsque la marge de réserve devient critique, le dispositif incite la population à réduire sa consommation afin de préserver la stabilité du réseau et d'éviter tout risque de délestage.