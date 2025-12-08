Ile Maurice: Eau brunâtre au robinet - Des habitants à bout

Depuis plus de deux semaines, les robinets de Rose-Hill délivrent une eau trouble et brunâtre, bouleversant le quotidien des habitants. Face à cette situation, plusieurs familles tentent de s'adapter comme elles peuvent pour boire, cuisiner ou simplement se laver.

Chez les Mohadeb, le problème s'impose dès l'ouverture du robinet. L'eau laisse un film brunâtre sur les casseroles. Anya, mère d'une fillette de quatre ans, explique : «Même en laissant couler l'eau dix minutes, elle reste marron. On doit rincer les légumes avec de l'eau embouteillée, sinon j'ai peur de ce que ma fille avale l'eau. Quand je fais chauffer l'eau, une mousse bizarre se forme. C'est la première fois que je vois ça chez nous.»

À quelques rues de là, Shanaz Oozeer vit un quotidien tout aussi bouleversé :«Les enfants sont en vacances et on passe notre temps à courir après de l'eau propre. On doit acheter des bouteilles juste pour se doucher. Parfois, on fait les sacs et on part chez mes parents pour prendre un vrai bain. On vit au rythme des bidons... Ce n'était jamais arrivé à ce point-là.»

Au-delà des contraintes domestiques, certains s'inquiètent pour la santé. Sandy, qui s'occupe de ses parents âgés, détaille les précautions devenues incontournables : «Même en filtrant ou en faisant bouillir l'eau, elle garde une couleur douteuse. Mon père a des problèmes respiratoires, ma mère prend plusieurs traitements. On ne peut pas se permettre un risque. On utilise les réserves qu'on avait pour les coupures d'eau en période de sécheresse... et elles commencent à baisser.»

Pour d'autres, c'est toute la routine qui est chamboulée. Dayana Nundlal confie : «Quand je fais la vaisselle, l'eau sort presque couleur rouille. Les verres gardent une trace jaunâtre si je ne les essuie pas tout de suite. J'évite de rincer les fruits dedans. À chaque tâche, on se demande si on ne va pas contaminer quelque chose. On vit avec une méfiance permanente.»

Sollicitée, la Central Water Authority assure suivre la situation, mais reconnaît qu'aucun rapport technique n'a encore été transmis. «Nous attendons les conclusions de nos ingénieurs. Pour l'instant, nous n'avons pas d'éléments précis, mais l'équipe reste mobilisée et interviendra dès qu'une cause sera identifiée», indique un préposé, sans donner de délai.

À ce stade, les habitants espèrent surtout une intervention rapide pour retrouver une eau claire et un quotidien plus stable.