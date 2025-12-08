Ile Maurice: La FCC lance une semaine d'actions au pays et Rodrigues

À l'occasion de la Journée internationale contre la corruption, célébrée ce mardi 9 décembre, la Financial Crimes Commission (FCC) lance une semaine de sensibilisation et d'actions pour encourager tous les Mauriciens à protéger l'intégrité financière de l'île.

Sous le slogan «Koripsion? Non, mersi!», la FCC organise des ateliers, des forums et des actions de terrain à l'échelle nationale et à Rodrigues. L'objectif : promouvoir une culture de bonne gouvernance, renforcer la transparence et lutter contre les crimes financiers.

«Notre engagement va au-delà de la lutte contre le crime financier : il incarne une vision, celle d'un pays où la transparence guide chaque décision, où la responsabilité est partagée à tous les niveaux, et où la justice devient le socle de l'action publique. En renforçant cette dynamique, nous renforçons aussi la confiance, la cohésion sociale et la capacité de l'île Maurice à faire face aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. C'est ensemble, avec rigueur, intégrité et détermination, que nous ferons de notre Nation un modèle de sécurité, d'équité et de résilience», déclare Sanjay Dawoodarry, Acting Director General de la FCC.

La FCC invite les citoyens, jeunes, institutions publiques et privées à se joindre à cette mobilisation nationale. Comme le souligne la commission : «La lutte contre la corruption ne peut être efficace que si nous avançons unis, responsables et engagés.»

Voici le programme :

· Mardi 9 décembre : Atelier national «Fighting Corruption and other Financial Crimes, Advancing Social Justice», avec la Professeure Thuli Madonsela. Figure majeure de l'intégrité publique en Afrique du Sud, elle a exercé la fonction de Médiatrice de la République et lutte activement contre la corruption et la mauvaise gouvernance.

· Mercredi 10 décembre : Youth Forum dédié aux jeunes sur le thème «Shaping the Next Chapter in Anti-Corruption Efforts: Engaging the Youth in the Fight Against Corruption and other Financial Crimes».

· Vendredi 12 décembre : La FCC se rendra à Rodrigues pour des actions de sensibilisation et des rencontres avec les institutions locales, via son bureau local où les citoyens peuvent signaler des cas de corruption ou de crimes financiers.

· Samedi 13 décembre : Journée d'échanges et de sensibilisation au marché de Port-Mathurin, pour dialoguer avec la population sur l'importance de l'intégrité.