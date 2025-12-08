Madagascar: Football - Ligue Analamanga - Ouverture de saison marquée par l'unité et l'ambition

C'est dans une atmosphère de ferveur et de communion que s'est déroulée, ce samedi, la cérémonie d'ouverture officielle de la saison 2026 de la Ligue de Football Analamanga. Sous la présidence de Henintsoa Rakotoarimanana, plus connu sous le nom de « Tota », la Ligue a donné le coup d'envoi d'une nouvelle ère pour le football dans la région Analamanga. La journée a débuté par un culte oecuménique célébré à la FJKM Malaza Gileada, un moment solennel qui a réuni joueurs, dirigeants, supporters et officiels autour des valeurs de respect, de fair-play et d'unité. De là, un impressionnant défilé a conduit l'ensemble des participants jusqu'au stade CFFA Andoharanofotsy, symbole fort de la solidarité qui anime le football Analamanga.

De nombreuses équipes étaient présentes, représentant tous les niveaux de la pyramide régionale : clubs de la PFL, de Ligue 1 et des différentes sections. Ce rassemblement a permis de mettre en lumière la richesse et la diversité du football dans la capitale et ses environs. Au-delà de la symbolique, la Ligue a tenu à marquer l'événement par des actions concrètes. Plusieurs ballons neufs ont été remis aux clubs participants, un soutien particulièrement apprécié par les formations disposant de catégories de jeunes. La cérémonie s'est achevée en apothéose avec un match de gala opposant l'Union des Journalistes Sportifs de Madagascar (UJSM) aux dirigeants des clubs.

Le championnat de Ligue 1 démarre officiellement le 20 décembre 2025, avec des rencontres très attendues par les supporters. Par ailleurs, les jeunes de moins de 13 ans seront bientôt à l'honneur avec l'organisation du Grand Tournoi Analamanga, dont les dates précises seront communiquées dans les prochains jours.