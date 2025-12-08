Afrique: Africa Cup 3x3 2025 - Double victoire des Ankoay

Madagascar est monté deux fois sur la plus haute marche du podium chez les dames et les hommes au Championnat d'Afrique 3X3.

Devant un Palais des Sports Mahamasina en ébullition, les deux sélections nationales malgaches, hommes et dames, ont conservé leur couronne continentale lors de l'Africa Cup 3x3 2025. Une apothéose historique face à l'Égypte, au terme de finales électriques, où le courage et le sang-froid des Ankoay ont fait la différence.

Troisième étoile

Elly, Livio, Arnol et Anthony ont écrit une nouvelle page dorée du basket malgache en allant chercher leur troisième étoile dans un scénario irrespirable. La finale masculine a tenu toutes ses promesses, avec un bras de fer permanent entre les deux formations. À tour de rôle, Malgaches et Égyptiens ont pris l'avantage au tableau d'affichage. À un moment du match, les Ankoay ont mené par trois points, mais l'Égypte est revenue à hauteur (13-13). La bande à Mido a ensuite pris son envol pour mener 17 à 13. Mais l'indiscipline des joueurs malgaches sur le terrain, auteurs de nombreuses fautes, a permis aux Pharaons de revenir grâce aux lancers francs.

Le public de Mahamasina a retenu son souffle quand l'Égypte a viré en tête, 20 à 19. La victoire semblait leur tendre les bras, mais un lancer franc manqué a tout changé. Livio a alors sorti le grand jeu avec un tir à deux points qui a remis les deux équipes à égalité, 20-20. Dans la foulée, Arnol a parachevé l'oeuvre en inscrivant le panier de la victoire : 21 à 20, faisant exploser les tribunes. Sur leur route vers la finale, les hommes avaient écarté le Kenya en quart de finale et l'Algérie en demi-finale, montrant une maîtrise grandissante au fil de la compétition.

Confirmation

Les Ankoay dames ont été extraordinaires. La troupe dirigée par Christiane a décroché son deuxième titre continental au terme d'une finale âprement disputée face aux Égyptiennes. Dès l'entame, les Malgaches ont imposé leur rythme, tout en voyant leurs adversaires revenir constamment au score. Le mano à mano a été total : 13-13, puis 15-15, dans une ambiance irrespirable. Porté par la détermination de Sambatra, Toky, Sydonie et Christiane, le quatuor malgache a tenu bon dans les moments clés pour s'imposer de justesse, 17 à 16, accomplissant leur mission sous les ovations du public. En demi-finale, les Malgaches avaient déjà fait preuve d'un mental d'acier en arrachant leur qualification dans les dernières secondes face aux Kenyanes, 21 à 20. En conservant leurs titres à domicile, les deux sélections des Ankoay confirment la montée en puissance du basketball 3x3 malgache sur la scène africaine. Ce double sacre, acquis à la force du coeur et devant leur public, restera longtemps gravé dans les mémoires du sport malgache.