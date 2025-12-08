Madagascar: Yeshua Praise Orchestra - Succès notoire en Hexagone

8 Décembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Zo Toniaina

À peine implantée en France, la formation musicale Yeshua Praise Orchestra (YPO) rencontre déjà un succès notable. Depuis plusieurs rendez-vous, YPO France fait des heureux. Projet initié par le violoniste Ravo Raboanarison, l'orchestre reste fidèle à son objectif : offrir des concerts intégrant des enseignements sur la vie et des bases chrétiennes, tout en mettant en valeur la culture malgache.

Pour ce faire, YPO France rassemble des talents malgaches installés en métropole, mais aussi des musiciens français, chinois et japonais, qui s'imprègnent de la musique malgache. Récemment, Neuilly-sur-Seine a été la première ville à leur ouvrir la scène. Ils ont également choisi de célébrer la richesse de la culture malgache en interprétant des morceaux traditionnels emblématiques tels que "Mifankatiava Ihany", "Nosy Tranin-drazako" et "Ny Vetson'ny Fo". Ces pièces, empreintes d'histoire et de passion, ont transporté le public dans un véritable voyage musical.

La programmation comprenait également des oeuvres classiques intemporelles de compositeurs comme Bach et Beethoven, créant ainsi un dialogue artistique subtil entre traditions malgaches et héritage musical européen.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À noter que Ravo Raboanarison poursuit parallèlement ses interventions au Conservatoire à rayonnement régional Maurice Ravel, où il participe à des formations et collaborations destinées à améliorer les pratiques artistiques et à faire progresser l'art malgache, et ce jusqu'au 15 décembre.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.