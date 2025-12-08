Madagascar: Taninketsa Ambonin'Ampamarinana - Célébration de son 40ème anniversaire à partir de cette fin de semaine

La Chorale TANINKETSA de la FJKM Tranovato Ambonin'Ampamarinana célèbre son 40ème anniversaire à partir de ce mois de décembre. Fondée en 1986 par Willy Rakotoson, talentueux auteur-compositeur et musicien, TANINKETSA s'est imposée comme un acteur majeur de la vie musicale et spirituelle de la paroisse.

Le nom « TANINKETSA », signifiant « pépinière », reflète parfaitement la vocation du choeur : former, éveiller et transmettre, à travers la musique, la foi et l'éducation artistique. Depuis ses débuts, des générations d'enfants et de jeunes y ont développé leur talent, comme Fitah Rasendrahasina, Lova Raoelison ou Lala Tiana Robline, aujourd'hui devenus chefs de choeur à leur tour.

Afin de célébrer comme il se doit ces quarante années, trois concerts majeurs rythmeront l'année du jubilé.

En mai 2026, « Le coeur qui résonne » proposera une sélection d'oeuvres classiques sacrées, sous la direction du Maestro Fitah Rasendrahasina, sublimées par l'accompagnement de l'orgue Hammond restauré.

Instrument patrimonial datant de 1948, l'orgue Hammond d'Ambonin'Ampamarinana occupe une place unique dans l'histoire du choeur. Sa rénovation, menée dans le cadre du jubilé, illustre la volonté de TANINKETSA de préserver ce trésor musical et d'assurer l'atteinte de ses objectifs.

En décembre 2026, la Symphonie de conclusion du jubilé, dirigée par le Maestro Lala Tiana Robline, mettra à l'honneur Night of Miracles de John W. Peterson, traduit en malgache par Willy Rakotoson sous le titre « Alim-pahagagana ». Cet événement rassemblera les membres actuels ainsi que les anciens membres, unis pour faire résonner quarante ans de mémoire collective.

Quant à l'ouverture du jubilé, elle aura lieu dès cette fin de semaine avec deux concerts d'envergure. Intitulé « Trois choeurs en choeur », le programme placé sous la direction du Maestro Lova Raoelison mettra à l'honneur le Dixit Dominus HWV 232 de G. F. Haendel, oeuvre magistrale du répertoire baroque. Trois formations chorales uniront leurs voix -- la Chorale Taninketsa, le choeur ICanto et l'Ensemble Vocal Hiraitra -- pour constituer un ensemble exceptionnel. Rendez-vous ce vendredi 12 décembre à 19h00 et le dimanche 14 décembre à 15h30 pour vivre pleinement cette expérience musicale.

Au-delà de sa contribution artistique et spirituelle, TANINKETSA souhaite également laisser une empreinte durable à travers un projet environnemental : le reboisement de 40 arbres, symbole vivant de l'enracinement et de la croissance du choeur au service de la communauté.