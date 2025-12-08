Madagascar: Conférence littéraire - Quel statut, quel revenu pour ceux qui font vivre la littérature malgache?

La Bibliothèque Nationale à Anosy accueillera ce mercredi 10 décembre, à partir de 14h, une conférence littéraire organisée en collaboration avec le cercle littéraire Faribolana Sandratra - section Antananarivo. L'événement proposera un moment d'échanges autour de deux thématiques étroitement liées : la place de la littérature dans le paysage artistique malgache et la question du revenu des auteurs.

La poétesse et chercheur en littérature Valiha Gasy ouvrira la réflexion sur la valeur accordée à la littérature face aux autres arts, un enjeu essentiel pour reconnaître et affirmer son rôle dans la société.

De son côté, le poète-musicien Tana Miranty abordera la rémunération des poètes et écrivains, invitant à considérer l'écriture comme un travail qui mérite reconnaissance et contrepartie financière.

Les deux interventions, complémentaires, chercheront à mettre en lumière la nécessité d'un véritable espace pour la littérature afin que ceux qui la portent puissent vivre dignement de leur création. La séance se clôturera par un échange ouvert avec le public.

Cet après-midi littéraire s'annonce comme un moment fort de réflexion et de valorisation de la création malgache.