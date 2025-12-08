Ile Maurice: Une ado de 17 ans accuse son père d'attouchements sexuels

8 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)

Elle a choisi de briser le silence. Cette adolescente de 17 ans a porté plainte en présence de sa mère contre son propre père. Elle accuse ce dernier d'attouchements sexuels.

L'enfant vit chez son père, ses parents étant séparés. Elle explique que son calvaire a commencé en mars, alors qu'elle regardait une vidéo dans la cuisine. Son père l'aurait approchée et aurait touché son sein. Elle raconte qu'elle n'a pu réagir ; elle était tétanisée.

Elle allègue que le cauchemar ne s'est pas arrêté là. En octobre, un samedi matin, alors qu'elle dormait, son père se serait assis sur le lit et lui aurait touché les fesses. L'adolescente confie qu'elle est traumatisée. D'ajouter que son père visionne régulièrement des films pornographiques sur son téléphone.

Elle a demandé un examen médical. Elle a été admise à l'hôpital. Une enquête est en cours.

