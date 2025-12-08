Congo-Kinshasa: Lancement à Kinshasa de la campagne de pré-enregistrement des acteurs de l'économie informelle

Le ministère de l'Économie nationale, dans le cadre du Programme national de formalisation de masse, lance ce lundi 8 décembre à Kinshasa, une campagne de pré-enregistrement des acteurs de l'économie informelle. Cette initiative vise, selon le communiqué de ce ministère, rendu publique ce weekend, à identifier, intégrer et accompagner les petits commerçants, artisans et prestataires des services dans le circuit économique formel, afin de leur garantir un meilleur accès aux opportunités économiques.

Des agents enquêteurs, dûment formés et clairement identifiables grâce à leurs badges officiels et gilets de travail, sont déployés sur le terrain. Ils utiliseront une application numérique spécialement conçue pour collecter les informations nécessaires.

Le Ministère rassure que toutes les données collectées sont protégées et qu'elles seront exclusivement utilisées pour faciliter l'accès des opérateurs aux avantages suivants :

La couverture santé universelle,

La protection sociale,

La formation professionnelle,

L'accompagnement pour l'obtention de crédit auprès des banques commerciales.

Le Ministère invite tous les acteurs du secteur informel à collaborer pleinement et les invite à présenter leurs pièces d'identité pour l'enregistrement, à laisser l'enquêteur prendre les photos à la fin du processus en guise de l'obtention des attestations auprès du Guichet Unique de Création d'Entreprise.

Le Ministère encourage les concernés à se faire enregistrer afin de bénéficier de cette initiative nationale.