Congo-Kinshasa: Le ministre des Infrastructures constate les dégâts des pluies à Kinshasa

Le ministre des Infrastructures et travaux publics, John Banza, s'est rendu sur le terrain dimanche 7 décembre, alors que de fortes pluies s'abattaient sur Kinshasa, capitale congolaise. Il a inspecté plusieurs communes inondées, constatant routes submergées, maisons englouties, érosions et circulation paralysée. Cette visite visait à évaluer l'impact des inondations et à vérifier l'efficacité des infrastructures avant de lancer des mesures prioritaires.

Le ministère a signalé plusieurs dégâts, notamment à l'avenue Nguma-pont de Mont Fleury (Ngaliema) où les travaux arrêtés ont provoqué de graves fissures sur ce pont stratégique pour la mobilité à l'est de Kinshasa.

Une réhabilitation et une consolidation de l'ouvrage sont prévues prochainement. Le boulevard Triomphal, zone du robot-roulage, connaît des inondations récurrentes.

Le ministre a cependant relevé des points positifs, indiquant que le collecteur et les ouvrages d'assainissement dans les communes de Lingwala et Kinshasa fonctionnent bien. En revanche, à Kasavubu, l'accumulation d'eau persiste.

Dans la zone de l'avenue des Huileries au marché Lufungula, site sujet à des inondations répétitives, une inspection minutieuse a eu lieu avec l'équipe technique. Un curage systématique du grand collecteur longeant l'avenue est décidé en urgence pour améliorer l'évacuation des eaux. Les mesures incluent la relance rapide des travaux du pont et le drainage redirigé sous le robot-roulage.

Pour résoudre les problèmes d'évacuation, le ministre a décidé de redimensionner le système de drainage afin d'orienter les eaux vers le flanc de Kasavubu, avec les conduites passant sous le robot-roulage pour un meilleur écoulement. Une réunion de coordination est prévue lundi pour lancer ces actions.