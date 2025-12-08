Géorgie, 36e et dernière journée, 1re division

Pas de titre pour Dila Gori et ses Congolais, Romaric Etou et Déo Gracias Bassinga, tenus en échec par le Dinamo Tbilissi (2-2). L'attaquant était titulaire et a été remplacé à la 79e, alors que le défenseur est entré à la 63e.

Troisième en 2024-2025, Dila Gori échoue à deux points d'Iberia 1999. Si la déception est grande, il faut pourtant rester mobilisé car les deux équipes se retrouveront, mercredi soir, en finale de la Coupe de Géorgie.

Hongrie, 16e journée, 1re division

Györ bat Kazincbarcika (3-1). Sans Senna Miangué, resté sur le banc.

Israël, 13e journée, 1re division

Battu par le Maccabi Haifa, l'Hapoel Tel Aviv se relance face à Petah Tikva (4-0). Avec Fernand Mayembo titulaire et solide en défense centrale.

Italie, 14e journée, 1re division

Cremonense prend les trois points face à Lecce (2-0). Titulaire devant la défense, Warren Bondo a été remplacé à la 68e.

Italie, 17e journée, 3e division, groupe C

Digne Pounga est resté sur le banc lors du match nul de la réserve de l'Atalanta Bergame à Monopoli (1-1).

Kosovo, 16e journée, 1re division

Drita arrache le point du nul 1-1 à Dukagjini. Avec Raddy Ovouka titulaire.

Llapi s'incline à Gjilani (0-3). Sans Bienvenu Elenga, non retenu.

Pays-Bas, 15e journée, 1re division

Nimègue s'impose 3-2 à Volendam. Sans Brayann Pereira, blessé.

Pays-Bas, 19e journée, 2e division

Malgré le 11e but de la saison de Kévin Monzialo, Den Bosch s'incline à Cambuur (1-2). Après une récupération haute de son équipe, l'ancien Turinois réduit l'écart d'une frappe enroulée de l'entrée de la surface à la 33e.

Privé du doublé à la 60e par le pied du gardien de Cambuur, il est remplacé à la 83e.

Avec 29 points, Den Bosch est 5e, à 2 points du podium, à 12 points de Cambuur et 20 longueurs de Den Haag.