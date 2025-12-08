Belgique, 17e journée, 1re division

Le RAAL La Louvière chute à domicile face à Dender (1-2). Remplaçant, Alexis Beka Beka est entré à la 78e.

Avec un nul et trois défaites lors des quatre dernières journées, le promu est désormais 13e et premier relégable avec 18 points.

Bulgarie, 19e journée, 1re division

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Privé de Ryan Bidounga, suspendu après son expulsion lors de la 16e journée, le Lokomotiv Sofia recevait le Botev Plovdiv. Titulaire en défense centrale, Messie Biatoumoussoka a d'abord pêché dans le jeu aérien défensif : trop statique sur le corner du premier but adverse (2-1, 30e), il est pris en défaut sur le centre du 2-2 (87e), malgré ses 1m89.

C'est pourtant lui qui marque le but de la victoire à la 90e, en reprenant, sans sauter, un centre de Miloshev.

Son premier but de la saison, le second depuis son arrivée en Bulgarie.

Le Lokomotiv Sofia est 8e avec 26 points.

Chypre, 13e journée, 1re division

Entré à la 81e, Jérémie Gnali a fait la différence à la 83e lors de la victoire de l'AEK Larnaka face à l'Achnas (2-1). Le latéral gauche dédouble avec son ailier et, servi dans la surface, il centre en retrait pour Angelski, auteur du but victorieux.

Sa première passe décisive de la saison en championnat, contre 3 sur la scène européenne.

Pafos bat facilement Chloraka (4-0). Entré à la 65e, Mons Bassouamina a amené le 4e but : à la 90e, son centre est détourné dans ses propres buts par le malheureux Antoniou.

Au classement, Pafos reste en tête avec 31 points, alors que l'AEK est 3e avec 27 points.

Croatie, 16e journée, 1re division

Merveil Ndockyt est resté sur le banc lors du succès de Rijeka face au Vukovar 1991 (3-1).

Espagne, 17e journée, 2e division

Le Cultural Leonesa l'emporte à Eibar (2-1). Jordi Mboula est entré à la 67e.

Enfin une victoire, après deux nuls et deux défaites, pour Gijón qui s'impose 1-0 chez la réserve de la Real Sociedad. Yann Kombo est resté sur le banc, alors que Pierre Mbemba et Fred Loki étaient titulaires avec la réserve.

Espagne, 14e journée, 4e division, groupe 2

Le Real Union Irun prend les trois points à Alfaro (2-1). Remplaçant, Corentin Louakima est entré à la 83e.

Espagne, 13e journée, 5e division, groupe 2

La réserve de Gijón courbe l'échine à la maison face à Llanera (1-2). Pierre Mbemba et Fred Loki, de retour de blessures, étaient alignés au coup d'envoi : le second a réduit l'écart à la 47e, en vain.