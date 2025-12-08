Bénin: Retour au calme à Cotonou après la tentative de coup d'Etat opérée par des mutins dimanche

LIBREVILLE — Le calme est revenu dimanche soir à Cotonou après la tentative de coup d'Etat militaire initiée par des mutins dans la matinée. Le président Patrice Talon a rassuré ses compatriotes du retour à l'ordre au cours d'une déclaration télévisée.

M. Talon a déploré cette tentative de déstabilisation initiée par un groupe de militaires qui avaient essayé de porter atteinte aux institutions au Bénin. Lors de son propos, le chef de l'Etat béninois a salué "la loyauté de l'armée et a souligné l'importance de garantir la stabilité nationale face à ces menaces".

"Le Nigeria a mené des frappes aériennes à Cotonou et déployé des troupes au sol, à la demande de son voisin béninois. La CEDEAO a annoncé le déploiement de troupes de la Force en attente", souligne une information recoupée qu'a confirmé le Nigeria, le 7 décembre au soir. Une implication destinée à « sauvegarder l'ordre constitutionnel » et à contrer la tentative de putsch.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au plus chaud de la tourmente, des avions de combat nigérians sont entrés dans l'espace aérien béninois pour aider « à déloger les putschistes de la télévision nationale et d'un camp militaire où ils s'étaient regroupés », sur ordre du chef de l'État nigérian Bola Tinubu, à la demande du gouvernement béninois.

« Des forces nigérianes au sol sont actuellement au Bénin », a-t-on appris, à travers un communiqué de la présidence nigériane.

Pour préserver l'ordre constitutionnel, l'organisation ouest-africaine a annoncé le « déploiement immédiat » de troupes du Nigeria, de la Sierra Leone, de la Côte d'Ivoire et du Ghana pour soutenir « le gouvernement et l'armée républicaine » du Bénin et « préserver l'ordre constitutionnel ».

Ces différentes actions entrent "dans le cadre du protocole » de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance.

Pour rappel, très tôt dimanche, un groupe de militaires se proclamant « comité militaire pour la refondation » avait affirmé à la télévision publique avoir décidé que le président Patrice Talon avait été démis de ses fonctions de président de la République.

Pour rappel, très tôt dimanche, un groupe de militaires se proclamant « comité militaire pour la refondation » avait affirmé à la télévision publique avoir décidé que le président Patrice Talon avait été démis de ses fonctions de président de la République.

Patrice Talon, au pouvoir depuis 2016, doit arriver en 2026 au terme de son second mandat, le maximum autorisé par la Constitution, rappelle-t-on.