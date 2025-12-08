Ce vendredi 05 décembre 2025 restera gravé dans les annales communautaires. Le palais des congrès d'Ebibeyin, habituellement tranquille, a vibré au rythme de l'intégration sous-régionale. C'est dans ce cadre somptueux qu'a eu lieu la cérémonie de remise des documents du Programme de Développement Intégré de la Zone des Trois Frontières (PDZITF), conduite de main de maître par le Président de la Commission de la CEMAC, S.E Baltasar Engonga Edjo'o.

À ses côtés, soulignant l'importance stratégique du dossier, siégeaient les plus hauts cadres de la Commission : le Vice-Président de la Commission, le Commissaire en charge des Infrastructures et du Développement Durable, porteur technique de ce programme, et le Commissaire en charge du Marché Commun, garant de la fluidité des échanges en zone CEMAC.

Dès l'ouverture, l'atmosphère chaleureuse s'est installée. Le Maire d'Ebibeyin a pris la parole avec une émotion palpable. Il a chaleureusement accueilli ses illustres hôtes, insistant sur le rôle de ce projet pour ses administrés, qui vivent déjà en « parfaite symbiose » avec leurs voisins d'Ambam (Cameroun) et de Bitam (Gabon). Il a remercié le Président de la Commission d'avoir transformé sa « coquette ville frontière » en Capitale de la CEMAC d'un jour. Il a conclu en soulevant les « viva » de la salle à l'évocation des noms de trois chefs d'Etat des pays de la Zone, véritables artisans de l'intégration régionale.

Le relai a été pris par Lucas Abaga Nchama, le Ministre en charge de l'Intégration de la Guinée Équatoriale. Sa prise de parole a réaffirmé la portée historique du PDZITF, le positionnant comme un levier capital pour l'intégration des peuples. Le Ministre a rappelé que l'initiative s'inscrit en droite ligne de la vision panafricaniste de Son Excellence Téodoro Obiang Nguema Mbasogo, tout en garantissant l'engagement total de Malabo pour la concrétisation du programme.

Le Geste et l'Appel du Leadership Communautaire

C'est sous les applaudissements nourris de la salle, pleine à craquer, que le moment fort de la cérémonie est survenu. Le Président de la Commission, dans un geste solennel, a remis les précieux documents du PDZITF aux personnalités des trois États :

à Lucas Abaga Nchama pour la Guinée Équatoriale, à Mark Alexandre Doumba, Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation du Gabon qui a fait le déplacement sous haute instruction du chef de l'Etat Gabonais, et enfin à Felix Nguele Nguele, Gouverneur du Sud, représentant personnel du Ministre de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire du Cameroun. Symboliquement, une copie a également été remise au Représentant du FODEC (Fonds de Développement Communautaire), dont le soutien financier, aux côtés de l'Agence Française de Développement (AFD), a permis de finaliser ces importantes études.

L'acte de remise a été suivi de la signature des procès-verbaux y afférents.

Prenant la parole en dernier lieu, le Président de la Commission s'est dit réconforté par l'engagement de la Guinée Équatoriale, tout en saluant les avancées obtenues par le Cameroun et le Gabon, en appelant ces pays à poursuivre leurs efforts. Il a salué les l'appui financier du FODEC et de l'AFD, puis a lancé un appel vibrant aux trois pays :

celui de s'unir pour établir une plateforme juridique harmonisée et fournir les investissements propres nécessaires pour créer des cadres institutionnels robustes en vue de mobiliser des ressources humaines et matérielles de qualité. C'est, a-t-il souligné, la condition sine qua non pour attirer les financements extérieurs, tout en réaffirmant la volonté de la CEMAC à user de son leadership communautaire pour faire de ce Programme l'un des piliers centraux de l'intégration de la sous-région.

Des descentes sur le terrain pour toucher les réalités

Avant cette cérémonie officielle, les délégations qui ont fait le déplacement d'Ebibeyin, guidées par les coordonnateurs nationaux du PDZITF, avaient déjà effectué des visites de travail riches en émotions à Ambam et à Bitam.

Entre groupes de danse et prestations culturelles révélatrices de la richesse sociologique partagée de la zone, les hauts cadres de la sous-region, sous l'oeil observateur de la presse sous-régionale, ont pu apprécier de visu les avancées :

le Cameroun et le Gabon ont déjà mis en place et rendu opérationnelles leurs Unités de Gestion du Programme, dotées d'infrastructures de bureaux impressionnantes et de ressources humaines expérimentées, entièrement financées par les fonds publics.

La cérémonie s'est conclue par une mémorable photo de famille, témoignant de l'engagement tripartite et communautaire pour transformer la Zone des Trois Frontières en un véritable pôle de prospérité intégrée.