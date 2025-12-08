Sénégal: Mamadou Niang « très content » de revoir l'affiche Sénégal-France

Sénégal-France est sur toutes les lèvres.

Après le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 effectué ce vendredi 05 décembre 2025, les deux équipes ont été tirées pour être dans le même groupe, comme en 2002, année où les Sénégalais s'étaient offert le scalp des Français. Même s'il n'était pas dans le groupe, Mamadou Niang a été marqué par cette rencontre. Présent à l'événement The Universe League ce dimanche, l'ancien attaquant de l'OM a livré son ressenti.

« Je suis très content parce que je pense qu'on joue une Coupe du monde pour affronter les grandes nations et se mesurer à ces équipes. Cela va donner un match intéressant avec deux footballs différents », a réagi Mamadou Niang.