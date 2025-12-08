L'Agence judiciaire de l'Etat a tenu, jeudi 4 décembre 2025 à Ouagadougou, l'édition 2025 du cadre national de concertation des acteurs du conseil juridique et du contentieux de l'administration.

A l'heure où la gestion des affaires publiques exige plus de rigueur, de transparence et de cohérence juridique, les institutions burkinabè multiplient les mécanismes de concertation pour prévenir les dérives et améliorer la défense des intérêts de l'Etat. C'est dans cette dynamique que l'Agence judiciaire de l'Etat (AJE) a convoqué les acteurs du conseil juridique et du contentieux le jeudi 4 décembre 2025, à Ouagadougou pour réfléchir ensemble aux nouveaux défis, notamment celui de l'action récursoire.

Placée sur le thème : « L'action récursoire au Burkina Faso : quels dispositifs pour une mise en œuvre réussie ? », cette rencontre a été présidé par le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, Mamadou Seré. Il a salué la régularité du cadre national de concertation des acteurs du conseil juridique et du contentieux de l'administration. Il a souligné que ses recommandations ont, au fil des années, permis d'améliorer la prise en charge des dossiers impliquant l'Etat. L'action récursoire, présentée comme l'un des défis majeurs du moment, vise à permettre à l'Etat de récupérer les sommes perdues en raison de fautes commises par ses agents. L'AJE en assure la mise en œuvre, conformément au décret n°2024-0747.

L'Agent judiciaire de l'Etat, Gnanou Karfa, a rappelé la charge de travail importante supportée par l'institution malgré une baisse de 30 % de son effectif depuis 2023. Au 30 novembre 2025, l'AJE a enregistré 878 requêtes devant les juridictions administratives, 334 affaires judiciaires, 193 dossiers d'accidents, participé à 722 audiences et produit 676 écritures.

Le taux de succès des procédures atteint 68,8 %, permettant d'éviter 21,45 milliards F CFA de condamnation. Les recouvrements directs au profit de l'Etat et ses démembrements s'élèvent à plus de 17,2 milliards F CFA, tandis que 3,99 milliards F CFA ont été reversés aux administrés au titre de l'exécution des décisions de justice.

Pour M. Karfa, ces chiffres témoignent de « la résilience et du professionnalisme » des équipes, tout en justifiant la nécessité d'un renforcement urgent des effectifs. Concernant l'action récursoire, l'AJE a déjà émis 86 actes en 2025 contre des agents publics mis en cause et récupérer 12 millions F CFA, une première dans l'histoire de l'institution. Cette avancée marque, selon lui, le début de l'opérationnalisation effective de cet outil essentiel à la bonne gouvernance financière.

Le représentant du ministre chargé de l'Economie a insisté sur la prévention du contentieux. Il a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à accompagner les réformes et les besoins structurels de l'Agence judiciaire de l'Etat.