Burkina Faso: Ministère de la Défense et des Anciens combattants - 174 agents décorés

Le ministre d'Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, général de brigade Célestin Simporé, a présidé la cérémonie officielle de décoration du personnel des Forces armées nationales, vendredi 5 décembre 2025, à Ouagadougou. 174 agents ont été décorés.

Dans le cadre de la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le ministère de la Défense et des Anciens combattants est reconnaissant des efforts de son personnel. Dans ce sens, il a organisé une cérémonie de décoration, vendredi 5 décembre 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du chef de département, général de brigade Célestin Simporé. C'était en présence de la haute hiérarchie militaire et de quelques membres du gouvernement. Ce sont 41 médailles dans l'Ordre de l'Etalon dont deux dans la Dignité de grand officier, dix dans le grade de Commandeur, dix dans le grade d'officier et 19 dans celui de chevalier qui ont été décernés.

Dans l'Ordre du mérite burkinabè, ils sont 110 récipiendaires dont un de la Dignité de grand officier, deux Commandeurs du mérite burkinabè, douze officiers du mérite burkinabè et 96 chevaliers du mérite burkinabè à être décorés. Dans l'Ordre de la Croix du combattant, 22 récipiendaires ont vu leurs mérites reconnus. A cela, s'ajoute une médaille d'honneur de Volontaire pour la patrie. Au total, ce sont 174 personnels des Forces armées nationales, des retraités de l'Armée nationale et des civiles qui ont reçu les distinctions. L'adjudant-chef Fleur Yvonne Ilboudo, fait chevalier de l'Ordre du mérite burkinabè, a déclaré qu'après 15 ans de service, sa joie est immense de voir que ses efforts ont été récompensés.

Une reconnaissance des autorités

« Au-delà de cette distinction, c'est un appel à plus d'abnégation et de dévouement dans le travail. Je dis merci aux premières autorités du pays et au commandement militaire », a-t-elle poursuivi.

Pour le Chef d'Etat-major de l'armée de l'air, colonel Brahima Christian Ouattara, élevé officier de l'Ordre de l'Etalon, cette distinction est une invite à poursuivre le travail bien fait. Il a dédié sa distinction à ses collègues, avec qui il travaille tous les jours pour répondre aux besoins des populations.

Pour l'ancien commandant de la Brigade des Volontaires pour la défense de la patrie (BVDP), colonel Thomas Sawadogo, décoré de la médaille d'honneur du Volontaire pour la défense de la patrie, cette distinction est dédiée aux vaillants VDP qui se sont engagés avec courage et détermination aux côtés des Forces armées nationales pour le retour de la paix.

Le récipiendaire, élevé Commandeur de l'Ordre de l'Etalon, colonel-major à la retraite Larba Ouédraogo, a confié qu'être décoré est une reconnaissance de la part des autorités du pays. Pour cela, il a remercié le commandement pour la distinction. L'adjudant-chef-major de la Gendarmerie nationale à la retraite, Fayan Daniel Dabiré, fait Commandeur dans l'Ordre de l'Etalon, a exprimé également sa joie pour la distinction, après plus de 22 ans de service et plus de 30 ans de retraite. Notons que la cérémonie a connu la présence d'amis, connaissances et familles des récipiendaires.