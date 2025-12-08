Burkina Faso: Hydrocarbures - Total Energies devient Barka Energies au pays

Les responsables de Coris Invest Group ont lancé, le vendredi 5 décembre 2025, à Ouagadougou, les activités de Barka Energies, qui remplace dorénavant Total Energies au Burkina.

Total Energies devient officiellement Barka Ener-gies au Burkina. Et progressivement les couleurs de Total sur les stations-services vont céder place à celles de Barka Energies. Le lancement des activités est intervenu, le vendredi 5 novembre 2025. Barka Energies est une entreprise burkinabè spécialisée dans la distribution de produits pétroliers et de solutions énergétiques accessibles.

Filiale de Coris Invest Group, elle a été créée en 2025 à la suite de la reprise des activités de Total Energies Marketing Burkina, marquant une étape majeure dans la volonté du Groupe de renforcer la souveraineté énergétique du pays. Basée à Ouagadougou, Barka Energies, avec un capital social de 605 millions F CFA, va concentrer ses opérations sur le territoire national.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle intervient entre autres, dans la distribution de carburant, des lubrifiants et du gaz, la commercialisation de lampes solaires et de solutions d'éclairage autonome et la gestion logistique et l'approvisionnement en produits pétroliers. Le Directeur général (DG) de Barka Energies, Vincent Ouédraogo, s'est engagé à incarner une dynamique nouvelle dans la corporation des distributeurs de carburant et de lubrifiants. A la clientèle, il a rassuré que le niveau de qualité auquel elle est habituée demeure et sera d'ailleurs renforcée.

« Avec un réseau de près de 200 stations-services et de plusieurs dépôts dédiés aux mines, entreprises et sociétés de transport, nous faisons de la proximité avec nos clients une priorité », a-t-il promis. Et de relever que Barka Energies est l'aboutissement de compétences accumulées pendant sept décennies, ce qui traduit une maitrise solide des métiers de la commercialisation des produits pétroliers et constitue un véritable gage de confiance pour l'avenir.

« Nous pouvons résolument nous engager à moderniser nos infrastructures, à introduire des solutions innovantes et à accompagner la transition énergétique dans notre pays »,a-t-il dit.

3 600 emplois directs

Quant au Président du conseil d'administration (PCA) de Barka Energies, Yacouba Saré, il a laissé entendre que la société crée plus de 3 600 emplois directs, un chiffre en croissance continue.

« Par son envergure, Barka Energies figure parmi les principaux contributeurs à la collecte fiscale nationale, renforçant ainsi son rôle économique et sociale dans le développement du pays », a-t-il laissé entendre. L'ambition, a-t-il ajouté, est de bâtir une marque nationale forte et conquérante, capable de fournir une énergie fiable, accessible et conforme aux standards internationaux. Barka Energies, confie-t-il, compte ensuite aller à la conquête du marché sous régional et africain.

Pour M. Saré, sa proximité avec son centre de décision à savoir le Groupe Coris, lui permet d'agir plus rapidement et plus efficacement. A l'issue du lancement des activités, une équipe de journalistes s'est déportée sur le centre d'additivation de Barka Energies

à Bingo, à la sortie Ouest de Ouagadougou. L'additivation consiste, selon Fabrice Ouédraogo, responsable qualité des produits, à ajouter un produit dans le carburant en vue d'améliorer sa qualité.

Le souci étant de réduire la consommation des engins et de protéger les moteurs. « Tout camion qui quitte le dépôt de la SONABHY de bingo à destination d'une station-service de Barka Energies doit forcément faire escale au centre pour l'additivation », a-t-il indiqué.

Là-bas, a confié M. Ouédraogo, en moyenne 30 camions citernes y passent par jour et c'est environ 1,2 millions de litres de carburant qui sont additivés. Barka Energies dispose d'un autre centre d'additivation à Bobo Dioulasso.