A la demande des autorités ivoiriennes, Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'Extérieur, a reçu en audience, samedi 6 décembre 2025 à Ouagadougou, Adama Dosso, ministre délégué chargé de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.

Cette audience traduit la disponibilité du Burkina Faso à favoriser un dialogue franc, serein et constructif avec la République de Côte dIvoire, dans un esprit de fraternité et de respect mutuel. Elle illustre l'engagement constant du pays des Hommes intègres à promouvoir une coopération régionale apaisée, fidèle aux relations historiques et humaines profondes unissant les deux peuples. Dans un climat empreint de vérité, d'ouverture et de sincérité, les deux personnalités ont discuté, en toute franchise et sans langue de bois, de l'état actuel des relations bilatérales. L'objectif partagé a été de travailler à renforcer la confiance, dans l'intérêt supérieur des populations des deux pays.

Pour le ministre ivoirien, Son Excellence Adama Dosso, « la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont comme deux poumons d'un même corps économique et social, liés par l'histoire et la géographie » . Il a ajouté : « les relations entre nos deux pays sont historiques, avec des populations entremêlées vivant de part et d'autre. Ce socle sociologique ne peut pas être altéré ou dénaturé par les rapports ». Et de conclure : « nous sommes ici pour que les incompréhensions appartiennent définitivement au passé et que nos relations, jadis un modèle de coopération en Afrique de l'Ouest, redeviennent ce quelles ont été ».

De son côté, le chef de la diplomatie burkinabè, Son Excellence Karamoko Jean Marie Traoré, a affirmé que les échanges se sont déroulés dans un esprit fraternel, guidé par l'intérêt des populations et en conformité avec la vision du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. « Nous nous sommes parlé en frères, avec ouverture et sincérité. Je pense que nous avons posé un pas important, qui doit être approfondi. Il y a un travail de consolidation de la confiance à mener.

Nous avons convenu que nos instances diplomatiques travailleront sur ces questions afin que nos deux pays puissent avancer ensemble ». Le gouvernement burkinabè a réitéré sa détermination à préserver la paix et à agir avec fermeté lorsque cela est nécessaire, tout en maintenant un esprit de fraternité et de dialogue envers le peuple ivoirien. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la vision stratégique du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, axée sur la responsabilité, la vérité et la souveraineté constructive.