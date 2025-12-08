Cameroun: Décès tragique à Dschang - Une jeune femme succombe après une opération

8 Décembre 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Toto Jacques

La ville de Dschang est sous le choc après le décès tragique de Tematio Joumessi Ladéesse Devichelle, survenu ce dimanche 7 décembre 2025. Cette jeune femme a perdu la vie des suites de complications survenues après une intervention chirurgicale, soulevant de graves questions sur les conditions de sa prise en charge médicale.

L'histoire remonte au 25 novembre dernier, lorsque la victime a été opérée pour une hernie dans un établissement identifié sous le nom de Centre de Santé de la Gare à Dschang. La famille et les proches dénoncent une opération bâclée, qualifiée de véritable "charcutage". Face à l'aggravation de son état, Tematio Joumessi a finalement été transférée, neuf jours plus tard, le jeudi 4 décembre, vers un hôpital plus important. Selon les informations, il s'agissait de l'hôpital de Batsingla. Malgré ce transfert, son état n'a pu être sauvé et elle est décédée ce 7 décembre.

Ce drame met en lumière de sérieuses inquiétudes concernant la sécurité des soins chirurgicaux dans certains établissements. Le parcours médical de la défunte, entre un centre de santé de première ligne et un hôpital, interroge sur la qualité des soins et la chaîne de prise en charge. L'hôpital de Batsingla, aussi connu sous le nom d'Hôpital Catholique Notre Dame, se présente comme une structure disposant de blocs opératoires et d'une collaboration avec des médecins espagnols. Il est généralement perçu comme un établissement de référence dans la région de l'Ouest du Cameroun. La survenue d'un tel scandale médical dans son sillage est donc particulièrement troublante et exige des réponses claires.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les circonstances exactes de cette affaire, depuis l'intervention initiale jusqu'aux causes du décès, restent à élucider. La communauté réclame une enquête approfondie et transparente pour établir les responsabilités dans ce qui apparaît comme une erreur médicale potentielle. La mort de Tematio Joumessi Ladéesse Devichelle est un coup de semonce qui doit pousser à une réflexion sur les standards et le suivi post-opératoire, afin qu'un tel drame ne se reproduise.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.