Afrique: Assemblée générale du Comité national olympique - Priorité aux Jeux de Dakar 2026

Le président Georges N'Goan (à gauche) a réaffirmé sa volonté de présenter un mouvement olympique ivoirien plus fort et compétitif.

Le Comité national olympique (Cno) a tenu son assemblée générale ordinaire, samedi dernier, dans la somptueuse salle de cinéma baptisée «Mamija», au coeur de l'Espace Cristal, en zone 3.

C'est dans cette salle qui porte le nom de l'épouse de l'ambassadeur Georges Ouégnin, décédée le 7 avril dernier, que 19 membres, sur les 31 attendus, ont participé à cet exercice annuel, sous la houlette du président Georges N'Goan.

Des membres, entre autres, Dr Alphonse Bilé de Fiba Afrique et Cheick Tidjane Thiam, absents du pays et le général Palenfo, ancien président, ont suivi de loin cette assemblée générale de bilan qui a rappelé les grands moments de l'année 2024. Notamment les Jeux olympiques de Paris 2024. Une campagne sanctionnée par une médaille de bronze arrachée de haute lutte par le taekwondo-in Cheick Sallah Cissé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Sur le plan local, le Cno n'a pas chômé. Plusieurs activités à l'intention des athlètes qui sont au coeur du mandat du président, des formations pour les encadreurs techniques, médicaux et dirigeants, etc., ont été initiées. Un exercice jugé largement positif, au regard des acclamations de l'assemblée.

Du coup, Me N'Goan et son comité exécutif n'ont pas eu de difficulté à aborder les perspectives. En attendant le bilan de l'année 2025, en cours, ils ont annoncé une nouvelle saison 2026 encore plus dense.

Un tableau ambitieux, riche et varié, avec en point de mire, les Jeux de Dakar 2026. C'est la première fois que le Comité international olympique (Cio) délocalise cette activité planétaire sur le continent africain et Georges N'Goan n'entend pas passer à côté de ce moment historique.

Ces jeux constituent, d'ailleurs, le coeur de la saison sportive 2026. « Nous avons proposé un budget global de 2 159 187 061 Fcfa. La participation ivoirienne aux Joj Dakar 2026 est évaluée à 1 777 000 000 Fcfa. 177 millions de Fcfa sont prévus pour subventionner les fédérations olympiques, afin de permettre aux athlètes de mieux préparer les Jeux de Dakar. Ce budget prend en compte plusieurs aspects comme les équipements, les voyages des athlètes », a détaillé Prof. Alfred Karou, trésorier général du Comité olympique ivoirien qui attend environ 20 millions de Fcfa de sponsoring.

Pour le patron du Cno, foncièrement engagé à créer un environnement saint au sein de la famille, l'ambiance dans laquelle cette assemblée générale s'est déroulée est à saluer.

« Les acteurs, présidents et présidentes de fédération ont eu beaucoup d'informations à nous donner et nous avons pris tout cela en compte. Les échanges ont été cordiaux et fraternels », a-t-il souligné.