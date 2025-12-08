Afrique: Basketball 3x3 - Africa Cup - Les hommes s'adjugent une troisième couronne continentale

Les Ankoay masculins ont décroché leur troisième Africa Cup 3x3 après 2022 et 2024. Un triplé inédit qui les place au-dessus de tous les pays africains.

Dans un Palais des Sports chauffé à blanc, les Ankoay masculins ont signé l'exploit que toute une nation attendait : un troisième sacre continental à domicile, après avoir surclassé l'Égypte sur le score de 21-20.

La finale, disputée sous haute pression, n'a jamais basculé facilement. Bousculés en début de partie par un adversaire agressif, les Malgaches ont pourtant tenu le choc grâce à leur défense compacte et à la lucidité des quatre garçons, très confiants dans leur statut de champions en titre. Solides dans les moments clés, sans jamais paniquer, ils sont revenus de loin avant de tuer le match.

Elly Randriamampionona, intenable près du cercle, a déclenché le réveil de l'équipe, permettant à Madagascar de reprendre le contrôle après plusieurs minutes suffocantes.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans le money-time, les Ankoay ont serré le jeu et imposé leur rythme grâce à une défense de fer, acquise par leur expérience internationale. La force mentale des Ankoay, appuyés par leur public, a fait la différence et a fait basculer la rencontre à la dernière seconde, offrant au pays une troisième couronne continentale qu'aucun pays africain n'avait réalisée jusqu'à ce jour.

Inégalé sur le continent

Le chemin vers cette étoile historique a été pavé de maîtrise. Dès l'entrée en lice contre le Rwanda, Anthony, Livio, Arnol et Elly ont imposé leur tempo. Après un début équilibré (3-3), Madagascar a accéléré : 11-5, puis 16-10. Malgré un retour rwandais, les Ankoay ont verrouillé la fin de match et se sont imposés sur le score de 22-18.

Le deuxième duel contre le Botswana a confirmé leur emprise. Le Botswana a tenu le score, mais s'est exposé aux fautes. Anthony a converti deux lancers clés, Livio et Elly ont accéléré, et Madagascar a creusé l'écart jusqu'à s'imposer (18-13). Deux victoires et une qualification assurée en quarts.

Face au Kenya, les Malgaches sont montés encore en intensité. Après un 4-4 tendu, Arnol et Elly ont fait exploser la rencontre: 12-7, puis 17-7. Anthony a conclu, avant qu'Arnol n'ait scellé un large 21-10. Une démonstration.

La demi-finale contre l'Algérie a été plus rude. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup jusqu'à 5-5. Livio et Anthony ont redonné de l'air, tandis qu'Elly a transformé deux lancers importants. L'écart a grandi : 15-9, puis 20-12, avant un 21-12 net et sans bavure.

La finale, elle, restera celle d'un règne confirmé dans la douleur. Mais au bout de l'effort, Madagascar s'offre une troisième étoile, inégalée sur le continent. Une prouesse qui installe durablement les Ankoay au sommet du basketball 3x3 africain.

« C'est notre expérience qui a fait la différence », confie Jean de Dieu Randrianaivelo, coach des Ankoay hommes. « Les deux prochaines éditions de 2026 et 2027 sont en attente de confirmation auprès de la Fiba Afrique. Madagascar mérite cette reconnaissance et ce sera un grand avantage pour nous dans la lutte de qualification pour les J.O. de Los Angeles en 2028 », confie Jean Michel Ramaroson, président de la Fédération malagasy de basketball.