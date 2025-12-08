Madagascar: Slalom - 4e manche - Quatrième étoile pour Juan Rakotojohary

La quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms s'est tenue ce week-end à Andranotapahana. Tovonen Jr remporte son quatrième titre national.

Et de quatre ! La 7e édition du Slalom Motul, organisée par le club FMMSAM et comptant pour la quatrième et dernière manche du championnat de Madagascar des slaloms, s'est déroulée ce week-end sur le circuit boueux du Casa Del Lago à Andranotapahana.

La victoire est revenue au pilote de l'Asacm, Kenny Rakoto Noël, sur Citroën C2 M10 dans la catégorie voiture, mais le titre national a été décroché par le pilote du FMMSAM, Juan Rakotojohary, alias Tovonen Jr. C'est son quatrième titre national après ceux remportés en 2022, 2023 et 2024. L'an passé, il s'était contenté de la place de dauphin.

« J'ai mal débuté la saison précédente. J'ai remonté la pente dans la seconde partie de l'année, mais c'était déjà trop tard compte tenu de l'écart avec le leader. J'étais de plus en plus en confiance et je suis resté invaincu pendant plus d'un an. Cette saison, j'avais déjà une large avance après mes trois victoires et je n'avais plus aucune pression dans la gestion du championnat », retrace Juan à propos de ses deux dernières saisons.

Nouvelle expérience

Il termine premier dans la catégorie auto à l'issue de la première manche, en réalisant le scratch sur la piste A (3:49,35) et le deuxième meilleur temps sur la piste B (3:55,49). Il n'a ensuite eu qu'à gérer le championnat, hier après-midi, durant la deuxième manche qu'il a terminée second derrière Kenny Rakoto Noël.

Tovonen Jr a encore brillé en signant le meilleur temps toutes catégories confondues (3:13,43) sur la piste A, ainsi que le deuxième meilleur chrono de la catégorie voiture sur la piste B (3:28,70). Il a décidé, pour cette dernière manche, de conduire une Peugeot 206.

« C'était ma première prise en main, et rouler sur une piste boueuse n'était pas évident. J'arrivais néanmoins à la gérer vu le résultat. Je ne l'ai pas encore exploitée à 100 %. J'ai pu cependant améliorer mon temps au fur et à mesure de mes passages. C'est une toute nouvelle expérience pour moi de conduire une autre voiture dans ces conditions de piste. C'était plutôt concluant, j'ai pu engranger de l'expérience », se réjouit l'actuel roi du slalom.

La victoire au classement général toutes catégories confondues a été arrachée par Jansen Lai Kam Yan au volant d'une SSW Can-Am X3 RS 4RM. Il a été talonné par son copilote en rallye, Willy Ratsimbazafy, sur la même SSW. Kenny Rakoto Noël, sur Citroën C2, complète le podium et est sacré vainqueur dans la catégorie auto.

Point final sur la saison 2025 pour le championnat des slaloms. La dernière manche du championnat national des runs et celle du karting sont programmées pour ce week-end.