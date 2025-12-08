Madagascar: RN7 - Une femme et sa belle-fille se tuent dans un accident

Une famille originaire d'Ambohimangakely a été victime d'un grave accident de la route à Ampitatafika, sur la RN7 en direction d'Antsirabe. Une femme et sa belle-fille ont perdu la vie.

Vendredi, une famille résidant à Ambohimangakely a été endeuillée par un accident survenu sur la RN7, au lieu-dit Andalamaty, dans la commune rurale d'Ampitatafika, district d'Antanifotsy.

À bord d'un 4x4 Toyota Hilux, la mère du conducteur, âgée de 52 ans, ainsi que son épouse, 23 ans, ont trouvé la mort. Quatre autres personnes ont été blessées : le conducteur, âgé de 29 ans, son père de 53 ans, ainsi que deux proches de 21 et 20 ans.

Le véhicule circulait sur une portion rectiligne, hors agglomération, à vive allure. Le conducteur aurait perdu le contrôle du volant. Le 4x4 a quitté la chaussée avant de terminer sa course sur un talus, dans une position instable. Les dégâts matériels sont importants : le toit est écrasé, le pare-brise brisé et l'avant du véhicule fortement endommagé.

Les images prises après l'accident montrent un pick-up gravement déformé, immobilisé en pente, l'arrière suspendu dans le vide. Des habitants se sont rassemblés autour du véhicule, certains tentant de porter assistance aux victimes.

Intervention

Alertés, trois éléments de la Gendarmerie nationale se sont rendus sur les lieux. Ils ont porté secours aux victimes, organisé leur évacuation vers l'hôpital d'Ambohimandroso et sécurisé la circulation afin d'éviter d'autres incidents.

Les deux femmes ont succombé à leurs blessures dès leur arrivée au centre de santé. Les blessés ont, quant à eux, été pris en charge par les équipes médicales.

Selon les premières constatations, le véhicule venait d'Antananarivo et se dirigeait vers Antsirabe. La perte de contrôle du conducteur serait à l'origine de la sortie de route. Le poste avancé de la gendarmerie d'Ambohimandroso a été saisi de l'affaire. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du drame.

Ces derniers mois, la localité d'Ampitatafika a été le théâtre de plusieurs accidents de la circulation, parfois mortels. La chaussée, récemment réhabilitée, devient particulièrement glissante en période de pluie. De nombreux automobilistes, éprouvés par l'état dégradé de certains tronçons au nord et au sud, ont tendance à accélérer sur les portions rénovées, souvent sous-estimant les risques.