Madagascar: Transition énergétique - L'administration publique encouragée à passer au solaire

En visitant l'université d'Antananarivo, le colonel Michaël Randrianirina a annoncé l'installation de panneaux solaires dans les bâtiments publics, lançant ainsi la transition énergétique nationale.

La transition énergétique du secteur public malgache est officiellement lancée, les bâtiments de l'État basculent progressivement vers l'énergie solaire. Le colonel Michaël Randrianirina, président de la Refondation de la République de Madagascar (PRRM), l'a réaffirmé lors de sa visite à l'université d'Antananarivo, où les installations photovoltaïques sont déjà pleinement opérationnelles. « Les bâtiments publics devraient migrer vers l'énergie solaire, en commençant par les universités », a-t-il déclaré.

Six campus universitaires bénéficient désormais d'une capacité solaire cumulée de 1 MW, en cours d'installation depuis le 4 novembre, avec l'appui des équipes techniques et des institutions universitaires.

Les travaux incluent également l'installation de 420 caméras de surveillance, 700 lampadaires solaires répartis dans les jardins, salles de classe, dortoirs et zones de passage, ainsi que la distribution de 225 ordinateurs portables reconditionnés, pensés pour fonctionner avec une faible consommation. L'université d'Antananarivo, longtemps pénalisée par des coupures quotidiennes entre 11 h et 14 h, bénéficie ainsi d'une meilleure continuité pédagogique.

Soutien total

Le gouvernement, via le Mesupres, apporte désormais un soutien total au projet. Selon l'institution, l'objectif est d'« atteindre l'autonomie énergétique de l'université » pour garantir la stabilité des activités malgré les perturbations du réseau national. L'IME, chargé de l'ensemble de l'ingénierie et de la maintenance, supervise l'installation de plus de 370 panneaux de 590 W, d'une quarantaine d'onduleurs de 6000 W et de 1500 ampoules LED.

Cette dynamique dépasse désormais le cadre universitaire. Le bureau du Samifin inaugurera mardi sa microcentrale solaire, tandis qu'une installation de 500 kW sera déployée cette semaine au Palais d'État d'Iavoloha. D'après le PRRM, ces initiatives visent à « réduire la pression sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo et limiter les délestages ».

La transition énergétique s'étend aussi aux établissements publics du pays, avec une politique affirmée de réduction de la dépendance à la Jirama. À Vontovorona, l'installation des panneaux débutera cette semaine, une partie des équipements issus du programme national des 50 MWc a déjà été livrée, la Jirama étant en charge des travaux.

Pour l'État, la transition énergétique devient une réalité, avec le déploiement progressif de solutions solaires au sein des bâtiments publics.