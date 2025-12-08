Afrique de l'Est: CEO Summit - La deuxième édition élargit sa portée régionale

La deuxième édition du CEO Summit, rendez-vous économique de l'océan Indien, se tiendra les 9 et 10 avril 2026 à Antananarivo. Après le succès de sa première édition en 2024, qui avait réuni près de six cents participants, le sommet s'ouvre à une audience plus large, avec une participation accrue de pays africains, asiatiques et de l'océan Indien.

Organisé par le Syndicat des Industries de Madagascar (SIM) et Becom, le CEO Summit est présenté comme une plateforme permettant de rassembler chefs d'entreprise, décideurs publics, investisseurs et institutions financières. Selon Tiana Rasamimanana, président du SIM, « notre objectif est de rassembler entrepreneurs, investisseurs et décideurs non seulement de Madagascar et de l'océan Indien, mais également d'autres pays, pour créer des synergies régionales durables».

Cette édition 2026 accueillera des délégations venues de pays comme la Tunisie, la Guinée, l'Afrique du Sud, ainsi que des nations de l'océan Indien telles que La Réunion, Maurice, les Comores et les Seychelles. Bien qu'aucun pays ne soit officiellement désigné « invité d'honneur », la diversité des participants veut montrer la volonté de renforcer la coopération régionale autour de projets économiques et innovants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Consolidation

Les thèmes abordés vont au-delà de l'industrialisation et des infrastructures. Le sommet traitera également du financement des investissements, de l'économie verte et bleue, du développement technologique, de l'innovation, de la coopération Sud-Sud et de la gouvernance inclusive. Il s'agit, selon les organisateurs, d'impliquer « non seulement le secteur privé, mais aussi le public, les agences de développement, les bailleurs de fonds et investisseurs internationaux », afin de consolider un écosystème régional plus intégré et résilient.

Le CEO Summit répond aussi aux défis économiques et structurels de la région, en favorisant l'attractivité des investissements, le développement de chaînes de valeur locales et la résilience face aux crises climatiques, énergétiques ou géopolitiques.

« Les défis d'aujourd'hui sont une opportunité de réinventer notre région et de dynamiser notre développement collectif », déclare Tantely Rakotomalala, CEO de Becom.

Avec plus de mille participants attendus, cette deuxième édition confirme l'intérêt croissant pour un espace d'échanges économiques régional, où les pays de l'océan Indien et leurs partenaires internationaux peuvent co-construire des projets et stratégies communs.