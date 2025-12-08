Madagascar: Visited - Un réseau social malgache dédié au tourisme

Dans un contexte où la valorisation du tourisme durable devient cruciale, Madagascar voit émerger une innovation ambitieuse: Visited, un réseau social conçu localement pour promouvoir le patrimoine, les activités et les expériences authentiques de la Grande Île. Un an après son lancement, l'application revendique déjà 15 000 utilisateurs dans le monde, un résultat encourageant pour une plateforme née sur le sol malgache.

Visited se présente comme un outil pensé pour surmonter les limites des réseaux sociaux traditionnels, où la visibilité des contenus touristiques reste souvent faible. L'équipe fondatrice explique vouloir offrir un espace où les publications liées aux paysages, aux sites culturels, à la gastronomie ou encore aux événements locaux peuvent réellement émerger. Comme l'a expliqué Alpha Randrianarivo, fondateur de la plateforme Visited : «Le but est de rendre Madagascar plus visible sur la scène internationale grâce à un environnement dédié au tourisme responsable.»

L'application permet de partager des lieux, de recommander des activités et même d'effectuer des réservations (tickets, repas, hébergements) directement depuis la plateforme. Elle intègre également Visited AI, une intelligence artificielle capable de répondre aux questions des voyageurs, de suggérer des itinéraires et d'évaluer l'impact environnemental de leurs déplacements. Selon l'équipe, cette technologie aide les utilisateurs à « faire des choix plus respectueux de l'environnement tout en découvrant le pays en profondeur ».

La fiabilité reste un point central : chaque contenu publié passe par un tri préalable, et la sécurité figure parmi les priorités de la plateforme, en particulier dans le secteur du tourisme.

Mais dans cette dimension technologique et numérique, Visited s'associe également au PSOM (Plateforme Stratégique Opérationnelle Multiangulaire), une organisation regroupant agriculteurs, informaticiens, éleveurs et divers acteurs socio-économiques engagés pour faire remonter les doléances de la population.