Madagascar: Tanjombato - Un nouveau centre commercial ouvre ses portes

Le centre commercial Olympia a officiellement ouvert ses portes à Tanjombato, samedi. Il est présenté comme le plus grand de Madagascar, à ce jour, avec ses 16 800 m², son parking de cinq étages capables d'accueillir jusqu'à deux cent quarante véhicules.

L'Olympia se distingue par la diversité de ses services, réunis en un seul lieu. Le centre propose notamment différents food courts, une garderie, une librairie, un ensemble de boutiques vestimentaires, high-tech, d'art malgache, de produits de bricolage, de décoration, un service de nettoyage à sec. L'ouverture prochaine d'un espace bien-être comprenant spa et piscine est également annoncée, renforçant l'offre destinée à toute la famille.

Le centre commercial affiche un positionnement clair : toucher toutes les catégories de clientèle, tout en s'implantant dans un quartier économique stratégique. « Nous souhaitions nous éloigner un peu de la ville, déjà saturée, afin d'être plus proches de nos cibles », explique l'équipe communication.

La curiosité du public est manifeste. Des visiteurs sont déjà venus effectuer des achats, tandis que d'autres se contentaient de parcourir les lieux, admirer la décoration ou profiter des activités proposées comme la face painting, la présence de mascottes ou encore les services de garderie. Avec cette inauguration, Olympia entend bien s'imposer comme un nouvel espace incontournable de consommation et de détente à Madagascar.