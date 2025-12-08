Madagascar: Une centrale solaire en construction à Moramanga

La dépendance nationale au fuel importé devrait se réduire. Madagascar Afripower, filiale du Groupe Filatex et producteur d'énergie malgache clé sur le Réseau interconnecté d'Antananarivo (RIA), a annoncé le démarrage de l'installation de sa centrale solaire de 40 MWc à Moramanga.

Il s'agit de l'un des plus grands sites solaires du pays. «Une fois pleinement opérationnelle, la production solaire permettra de réduire de manière significative la dépendance nationale au fuel importé, avec 1 milliard d'ariary d'épargne en carburant pour 1 MW injecté sur le réseau, et de fournir au réseau une énergie à un coût parmi les plus compétitifs du marché, plus propre et plus fiable», selon un communiqué de Madagascar Afripower, ce week-end.

La première phase du projet, qui s'achèvera en début d'année 2026, permettrait la production de 15 MWc.

Cette nouvelle infrastructure solaire vient s'ajouter à la centrale HFO de 40 MW, dont Afripower a repris l'exploitation en 2022 par un contrat d'Opérations et Maintenance. Depuis cette date, l'entreprise a mené une remise à niveau complète du site. La centrale, qui ne pouvait produire que 5 MW d'énergie HFO à la reprise, injecte désormais à pleine capacité ses 40 MW dans le réseau, soit une multiplication par 8 de sa production effective.

«Moramanga illustre la stratégie d'Afripower de produire davantage d'énergie tout en modernisant des infrastructures essentielles et en accélérant le déploiement des énergies renouvelables. Nous sommes un partenaire stratégique de l'État et de la Jirama pour renforcer la fourniture en énergie à tous les Malgaches, avec cette installation au RIA.», a souligné le directeur général d'Afripower, Tahina Ramaromandray.