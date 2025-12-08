Afrique: Chez les dames - Les Ankoay conservent leur trône africain

Invaincues du premier match jusqu'à la finale, les Ankoay dames ont remporté la couronne de l'Africa Cup 3x3, une nouvelle fois face à l'Égypte, dans le remake âpre de la finale 2024. Elles confirment leur domination continentale sur le score de 17-16, au terme d'une finale à suspense jusqu'à la dernière seconde au Palais des Sports de Mahamasina.

Devant un public en ébullition, Madagascar et l'Égypte se sont livrées un combat intense dès le check-ball. Christiane a ouvert le score (1-0), l'Égypte a répondu, puis l'équilibre s'est installé (3-3), avant un premier break malgache (5-3).

L'Égypte a répliqué (6-5), obligeant les Ankoay à resserrer leur défense malgré les fautes rapides. Le match s'est emballé, 9-7 pour l'adversaire, puis 10-10. À quatre minutes de la fin, Madagascar a repris l'avantage en menant 13-12, portée par la hargne de Christiane.

La tension a grimpé encore lorsque les Égyptiennes ont égalisé (13-13), mais les Ankoay ont accéléré : 15-13, puis 16-14. Le public a chaviré lorsque le tableau a affiché 17-15 à 1'35 du buzzer.

Un parcours sans faute

L'Égypte est revenue à 16-17, mais Madagascar a verrouillé les dernières secondes et s'est imposée (17-16), offrant ainsi un deuxième sacre consécutif, mérité et construit au courage.

« Le titre est amplement mérité pour Madagascar », souffle Christiane Jaofera, émue et élue MVP de l'Africa Cup.

Invaincues tout au long de la compétition, les Ankoay dames ont démontré une constance rare. La demi-finale contre le Kenya, déjà électrique, avait annoncé la couleur. Après un départ accroché, Christiane et Sambatra font la différence, mais le Kenya a résisté (12-12, puis 15-13). Les fautes se sont accumulées, la pression est montée et le Kenya a même creusé l'écart (19-14).

Mais dans un sursaut monumental, les Malgaches ont renversé le match (18-19, puis 20-20), avant que Madagascar n'ait arraché la victoire 21-20 dans une atmosphère irréelle. «Vous êtes notre force», confie Christiane à un public en transe.

Dans les phases de poules, les Ankoay ont déjà posé les bases de leur performance. Leur duel avec l'Égypte, préfiguration de la finale, s'est soldé par une victoire 19-17, symbole de leur capacité à gérer les fins de match tendues.

Eli Rakotonirina, le coach des Ankoay filles, a salué le mental de ses protégées et a même prédit des retrouvailles avec l'Égypte en finale. « Dès le départ, je savais que la confrontation avec l'Égypte ne serait jamais facile. Après notre victoire au premier match, j'ai rêvé que la victoire finale était possible, et elle s'est réalisée. Merci aux filles et au public. »