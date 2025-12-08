Afrique: Ambiance - Les deux MVP offrent la victoire à Madagascar

Portés par deux performances XXL de Christiane Jaofera et d'Elly Randriamampionona, le public du Palais des sports de Mahamasina a été aux anges après le double sacre des Ankoay dames et hommes pour le titre de champions d'Afrique. Trois jours d'émotion pure, un public en fusion et un Madagascar qui règne en maître sur le continent en 3x3.

Le basketball 3x3 a transformé la salle du Palais des sports de Mahamasina en forteresse imprenable pour les équipes visiteuses. Chaque attaque malgache faisait monter la clameur d'un public entièrement acquis à la cause des Ankoay. Dans cette atmosphère survoltée, les deux équipes nationales ont réalisé un exploit retentissant : remporter toutes deux la Coupe d'Afrique 2025.

Chez les dames, Madagascar a dominé la compétition de bout en bout. Invaincues en six matches, les Ankoay ont retrouvé l'Égypte en finale pour un remake haletant. Christiane Jaofera, irrésistible, a guidé son équipe avec assurance. Élue MVP grâce à ses 45 points dans le tournoi, elle a géré les moments chauds avec un calme impressionnant.

À ses côtés, la capitaine Sydonie Andriamihajanirina a donné le tempo, tandis que les nouvelles recrues, Tokiniaina Sambatrarimiora et Ravaka Sarobidy Randriatahiana, ont apporté fraîcheur et énergie, séduisant immédiatement le public.

Chez les hommes, l'ambiance a atteint son paroxysme au cours de la finale contre l'Égypte. Invincibles jusqu'ici, les Ankoay ont dû puiser dans leurs ressources pour s'imposer 21-20 dans un duel étouffant où chaque possession valait de l'or.

Et, comme chez les dames, un homme a illuminé le terrain : Elly Randriamampionona. Auteur de 45 points sur l'ensemble du tournoi, MVP et membre de l'équipe type, il a été omniprésent, alternant vitesse, précision et leadership dans les moments critiques.

Au-delà des titres, ce doublé consacre le travail des entraîneurs Jean de Dieu Randrianarivelo et Eli Rakotonirina, ainsi que du staff mené par le DTN Solofohery Angelot Razafiarivony.

L'Africa Cup 2025 restera comme l'édition où Christiane et Elly ont offert à Madagascar une soirée légendaire. Et où Mahamasina a confirmé : le 3x3 malgache est bel et bien une puissance du continent.