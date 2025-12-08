Madagascar: Iaro Razanakoto dans le circuit mondial

Arrivé hier, Iaro Niaina Razanakoto connu sous le pseudonyme « Bou » est l'unique pilote professionnel malgache et africain en course automobile « Gran turismo ». Il est de passage au pays pour une durée d'un mois et demi, après trois saisons marquées par un exploit historique.

Sous contrat avec Porsche au volant d'une Porsche 718 Cayman GT4, Bou était deux fois sacré champion d'Asie de l'Est avec la Team B-Quik Absolute Racing. « Nous, les Malgaches, avons le potentiel. Il ne faut jamais baisser les bras, « never give up » quand on a un objectif. Nous pouvons réaliser notre rêve et il faut toujours donner le maximum», conseille Iaro Razanakoto à tous les sportifs et ses compatriotes.

Iaro Razanakoto accède désormais dans la catégorie GT3, pour les voitures plus puissantes, la prochaine saison. « En GT4, nous disputons trois courses par mois. En GT3, nous aurons quatre compétitions par mois c'est-à-dire toutes les semaines. Et de plus, je vais désormais participer à des courses en Europe et en Amérique en plus de l'Asie. Je suis prêt pour la nouvelle aventure et je promets de donner le meilleur de moi-même », confie Bou.

Plutôt passionné initialement de la moto dès son jeune âge, il s'est plus tard converti en pilote professionnel de voiture de course. « Je trouvais en lui depuis son enfance qu'il était un garçon déterminé. Il a de l'audace et de la volonté. Il vise à tout prix le sommet du podium. Un de ses atouts est qu'il parle bien l'anglais » se réjouit son père, William Hervé Razanakoto.