Afrique: Bodybuilder - African open pro - Joseph Andriantsilavina en argent

Les bodybuilders de la Grande Ile enchainent les succès. Après l'exploit de Rado Rakotomandimby, médaillé d'or au championnat du monde en Indonésie à la mi-novembre et Maurice Marinjara médaillé d'argent, deux autres élites du pays se sont hissées sur le podium à l'Open africain Pro NPC, ce week-end à Johannesburg en Afrique du Sud.

Les porte-fanions malgaches ont malheureusement raté l'IFFB Pro Card, passeport pour pouvoir participer l'an prochain aux circuits mondiaux de la Fédération internationale. Seul le champion par catégorie bénéficie de ce Pro Card. Déjà médaillé au mondial, Joseph Andriantsilavina dit Tsila Kely rate de peu le Pro Card et s'est contenté de la médaille d'argent en classic physique de la catégorie des plus 85kg et 1,80m. Adrianni Andriamampianina alias Dyx a intégré, quant à lui, le top 5 des finalistes en classic physique, catégorie des plus de 75kg et 1,75m.

Madagascar a été représenté par quatre athlètes. Les deux autres représentants n'ont pas atteint la finale, en l'occurrence Feno Rakotoarisoa dit Negro, chez les plus de 80kg, et l'unique descendante d'Eve, Nancy Leung dans la catégorie Miss Bikini.