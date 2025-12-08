Madagascar: Judo - Grand slam de Tokyo - Laura et Natacha éliminées au premier tour

Élimination précoce. Les deux judokates malgaches engagées au Grand Slam de Tokyo ont plié bagage, ce week-end, dès le premier tour. L'olympienne de Paris 2024, Laura Aina Rasoanaivo Razafy, engagée dans la catégorie des -70 kg, s'est inclinée dimanche durant son premier combat face à l'Autrichienne Michaella Polleres, âgée de 28 ans, plus expérimentée, est médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Paris 2024, médaillée d'or au Grand Slam de Douchanbé et championne au Grand Slam d'Autriche la même année.

La judokate du Family Judo Club d'Antsirabe, Natacha Emiliame Razafindrakoto Ralevazaha, âgée de 22 ans et engagée chez les -48 kg, de son côté, a été battue par ippon par la Japonaise Hikari Yoshioka, 23 ans.

Natacha compte dans son palmarès la médaille d'or de l'Open de Pretoria en juin, une cinquième place au championnat d'Afrique en avril ainsi qu'à l'Open de Casablanca en janvier. Elle avait également décroché la médaille de bronze au championnat d'Afrique juniors et aux Jeux africains en 2024.

Les deux judokates de la Grande Île bénéficieront ce lundi d'un camp d'entraînement dans la capitale japonaise.