Madagascar: Ambohimahitsy - Une femme retrouvée morte après un viol

Une femme a été retrouvée sans vie, samedi matin, dans un canal longeant la rocade Iarivo à Ambohimahitsy, dans la commune rurale d'Ambohimangakely.

L'alerte a été donnée vers 8 h 30 par un citoyen digne de foi, ce qui a conduit deux gendarmes du poste avancé de Soamanandrariny à se rendre sur place, accompagnés d'une équipe médicale du centre de santé de base de niveau II d'Ambohimangakely.

La victime présentait de graves blessures : une partie de son visage avait été broyée et ses deux bras étaient brisés. Selon le médecin, plusieurs indices laissent penser à un viol, notamment la présence de sécrétions relevées sur ses sous-vêtements ainsi que son pantalon retrouvé retourné.

La défunte, âgée de 50 ans, vivait à Ambohimahitsy. Veuve et mère de quatre enfants, elle souffrait de troubles mentaux, d'après les explications de ses proches. Son fils a indiqué qu'elle avait quitté le domicile en état d'ivresse, le 5 décembre vers 17 heures, pour se rendre à Sarimasina. Après constatation, le corps a été remis à sa famille. L'enquête est désormais suivie par les fins limiers du poste avancé de Soamanandrariny, situé à environ 1,3 km du lieu de la découverte.