Le leader de Pastef et Premier ministre, Ousmane Sonko a rassuré familles et anciens détenus réaffirmé que « justice se fera » lors de la première journée dédiée aux victimes des événements politiques de 2021-2024 tenue hier, dimanche 7 décembre au Grand Théâtre. Ousmane Sonko a également mis en garde ses partisans contre les attaques visant le président Diomaye Faye, rappelant son rôle durant les épreuves.

Le parti au pouvoir, Pastef-Les Patriotes, a célébré hier, dimanche 7 décembre, la première édition de la journée dédiée aux victimes des événements politiques survenus entre mars 2021 et mars 2024. Tenue au Grand Théâtre national de Dakar, la cérémonie, présidée par le leader de Pastef et Premier ministre, Ousmane Sonko, a réuni de nombreuses personnalités, dont des représentants de familles de victimes et d'anciens détenus.

Plusieurs membres du régime actuel, parmi lesquels le président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye, le président du groupe parlementaire de la majorité Ayib Daffé, la ministre de la Famille Maïmouna Dièye et le ministre Amadou Ba, étaient également présents.

Prenant la parole, Ousmane Sonko a d'abord tenu à rassurer les familles des victimes et d'anciens détenus : « Je vous rassure : personne n'a dit que justice ne se ferait pas. Et personne ne peut l'en empêcher. » Réaffirmant l'engagement de Pastef à privilégier la voie institutionnelle plutôt que toute forme de représailles, il a invité les victimes et leurs proches à la patience afin, dit-il, d'éviter de « donner une occasion à ceux qui cherchent à exploiter vos frustrations pour créer des divisions internes ».

« Vos frustrations sont immédiatement récupérées par nos adversaires. Mais nous ne pouvons pas laisser cela compromettre notre cohésion. Nous avons les moyens de nous venger et nous savons où nos bourreaux habitent, mais nous ne prendrons jamais cette voie. Jamais personne, au sein de Pastef, n'a réclamé la vengeance. Nous demandons simplement que justice soit faite, et qu'elle le soit dans les règles. »

Par ailleurs, tout en réitérant son engagement pour que justice soit rendue à toutes les victimes, le leader de Pastef a mis en garde ses partisans quant à leur attitude envers l'actuel chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ancien secrétaire général du parti. Estimant qu'« un différend n'est pas une rupture », Ousmane Sonko a rappelé la posture responsable du président Faye durant les moments difficiles :« On peut être déçu, mais il faut savoir raison garder. Quand nous étions dans l'épreuve, sa position a été constante et déterminée. Ce n'est pas aujourd'hui que nous devons l'oublier. »