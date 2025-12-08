Togo: Conseils de sécurité

8 Décembre 2025
Togonews (Lomé)

À l'approche des fêtes, les autorités renforcent la sécurité. Le gouvernement a annoncé deux séries de mesures pour limiter les risques d'accidents et encadrer les comportements dangereux.

Première mesure : interdiction totale des pétards et feux d'artifice.

Deuxième mesure : vigilance accrue face aux incendies, fréquents en fin d'année. Les autorités appellent à l'utilisation de matériel électrique certifié, à des installations sécurisées et à l'extinction des appareils avant toute absence.

Les détails sont à lire lundi dans Togo Matin.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.