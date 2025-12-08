Sénégal: Prix des hydrocarbures raffinés - L'Etat lâche du lest

Depuis ce samedi 6 décembre 2025, une baisse officielle est intervenue sur les prix des hydrocarbures raffinés. A la pompe, entre le supercarburant (70 FCFA/litre) et le gasoil (75 FCFA/litre), c'est une baisse moyenne combinée d'environ 8,5 %, dans un contexte de pression persistante sur le coût de la vie.

Le litre de supercarburant passe de 990 FCFA à 920 FCFA soit une baisse de 70 FCFA/litre (7,07 %) ; celui du gasoil passe de 755 FCFA à 680 FCFA soit une baisse de 75 FCFA/litre (9,93 %). C'est effectif à compter de ce samedi 6 décembre 2025, à 18h, selon un communiqué de la Commission de Régulation du Secteur de l'Énergie (CRSE). D'autres produits sont mentionnés dans la nouvelle structure de tarification, c'est le cas de l'essence ordinaire qui passe de à 655 FCFA/L, l'essence pirogue (497 FCFA), le pétrole lampant (410 FCFA), etc.

Le gaz butane n'est pas en reste et pour les petits formats, celui de 2,7 kg est désormais à 1 305 FCFA ; celui de 6 kg à 2 885 FCFA ; le 9 kg est à 4 285 FCFA, tandis que pour les bouteilles ménagères, le 12,5 kg est désormais à 6 250 FCFA.

Depuis 2020, les prix des carburants ont connu plusieurs ajustements :

2020-2021 : prix relativement stables grâce à la régulation et aux subventions de l'État (supercarburant 775 FCFA, gasoil 655 FCFA).

2022-2023 : hausse notable du supercarburant (890 → 990 FCFA) et du gasoil (655 → 755 FCFA), conséquence directe des chocs internationaux sur le pétrole.

A l'analyse, on note une baisse partielle par rapport aux sommets récents, mais les prix restent supérieurs à ceux de 2020 (+145 FCFA pour le super, +25 FCFA pour le gasoil). Ainsi, la réduction actuelle constitue une correction modérée, qui offre un soulagement psychologique et économique aux consommateurs et aux transporteurs, mais ne restitue pas le niveau de prix d'avant les hausses récentes.

Toutefois, elle souligne que le Sénégal reste exposé aux volatilités du marché mondial du pétrole. Toute nouvelle flambée internationale pourrait rapidement inverser les gains pour les ménages.