Sénégal: Infrastructures, JOJ 2026, gouvernance... - Les grands chantiers du département des Sports

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, était le vendredi 5 décembre 2025 à l'Assemblée nationale pour le vote du budget de son département. Après plus de quatre tours d'horloge marqués par des observations et des plaidoyers, le projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports, arrêté à 39.130.877.740 FCfa en autorisations d'engagement et à 38.961.414.380 FCfa en crédits de paiement, a été adopté par 123 députés de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a répondu aux questions des députés en abordant des sujets cruciaux tels que la restructuration budgétaire pour l'aligner à l'Agenda national de transformation (Ant) et l'état d'avancement des infrastructures sportives et des Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté, dont beaucoup sont inachevées.

Parmi les intervenants, le député Cheikh Tidiane Youm a critiqué le budget en affirmant que l'enveloppe allouée au secteur ne représente qu'environ 0,5 % du budget global de l'État, alors que la jeunesse représente 75 % de la population. Son collègue Mayabé Mbaye a souligné que le stade Babacar Sèye, lieu emblématique et symbole de la ville de Saint-Louis, devrait être réhabilité. L'honorable Mariam Ka a, elle, questionné la prolongation des mouvements « navétanes », qui durent 12 mois sur 12, alors qu'ils étaient initialement destinés à occuper les jeunes pendant les vacances scolaires.

La ministre a insisté sur la vision du Chef de l'État privilégiant le sport de masse et les équipements de proximité, citant la réalisation de 25 plateaux multifonctionnels en 2025 et 50 autres prévus en 2026. Elle a également échangé avec les députés de réformes institutionnelles concernant la jeunesse et le sport, notamment la création d'un Conseil consultatif des Jeunes, et sur la nécessité de renforcer le civisme et la citoyenneté chez les jeunes. Ainsi, le programme pilotage, coordination et gestion administrative est doté pour l'exercice 2026 de 5.534.41.707 FCfa en crédits de paiement destinés à optimiser la gouvernance, la planification et le suivi des politiques publiques du département.

Le programme développement de la pratique et des performances sportives concentre l'essentiel des ressources avec une enveloppe de 30.786.052.247 FCfa. Ces crédits visent à moderniser les infrastructures, renforcer l'encadrement technique, soutenir les fédérations et consolider les conditions d'émergence de champions capables de porter haut les couleurs nationales.